中科發表AI智慧災防機器人 守護安心投資環境

中部科學園區管理局今（21）日展示「AI智慧災防機器人」，該災防機器人是首部以科學園區廠房的特殊環境條件需求所開發的原創產品，具備遠程遙控、八方位感應避障、爬梯防傾覆、有害氣體偵測及智慧視覺辨識火源偵測等特色功能。

中科管理局副局長施文芳指出，今日展示的坦克型AI智慧災防機器人，是由中科智慧機器人自造基地結合工研院研發團隊合作開發。

災防機器人搭載快拆式多功能感應元件，搭配輕量化、簡易化直覺式操作介面設計，能配合火場需求快速更換合適的感應器、可即時偵測有毒害或可燃氣體，亦能解決坊間機器人笨重且不易操作的問題。

此外，坦克造型的設計，能強化整體穩定性並具防傾功能，可暢行於崎嶇地形；另外導入AI視覺辨識並強化遠程操控功能，更能讓機器人在視線不佳幽暗惡劣火場邊自動偵測追蹤火源，運用高壓水柱準確完成救火任務，保障第一線消防員的人身安全。

AI智慧災防機器人已在中興大學電機系教授蔡清池等人見證下，赴園區友達等廠房進行原型測試驗證，成效良好。

未來將積極投入「AI智慧災防機器人1.5版優化升級計畫」，再視園區廠商需求提供租賃服務或以災防機器人為示範教材，開設軟硬體教學課程，擴大其商業價值。