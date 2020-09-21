東捷鎖定數位化商機 推ERP自助服務平台

看準後疫情時代數位化熱度持續攀升，東捷資訊（6697）今（21）日宣布推出獨家「企業資源規劃系統（ERP）自助服務平台」，突破業界現有顧問維運制度，將面對面服務線上化、智能化，讓企業可以掌握ERP系統維運需求軌跡，累積成為專屬資訊與業務知識庫。

看準東捷資訊超過百家的ERP企業客戶中，約有六成以上有導入雲端應用及知識系統佈建等數位轉型需求，將可推動營運持續升溫。

東捷資訊觀察發現，ERP時，「人」的問題最難解決，如人員交接困難導致維運顧問重複排除相同問題，或是與外援顧問行程未能互相配合等，都會導致系統問題解決時程延宕。此次發布的平台具備需求紀錄、自動追蹤、線上知識庫等特色功能。

東捷資訊營運長劉新正指出，隨著雲端技術的成熟與受到疫情起伏不定影響，客戶在服務需求的接受度也逐漸放寬，更願意接受除了面對面以外的其他途徑。因此東捷資訊推出「ERP自助服務平台」，以整合概念打造易操作、節省成本的ERP諮詢服務渠道，提供企業在面對ERP系統使用問題時，多一項支援管道，協助客戶節省處理時間、省下大小問題都得找顧問的開銷，幫助企業管控系統維運成本。

劉新正表示，面對客戶需求，東捷資訊強調的不是「新」技術；而是「心」服務，從客戶的角度出發，透過諮詢、診斷再以專業提供建議，不鼓勵追求為轉型而轉型，而是從客戶的立場出發去思考、規劃出最適合客戶的最佳解方，協助客戶在各項服務上的整合以便利管理，避免因為採用多種來自不同供應商的服務彼此排斥或無法串接，成為服務孤鳥。

東捷資訊今年累計上半年稅後純益約3,800萬元，較去年同期成長23.9%；每股純益（EPS）1.38元。累計前八個月營收7.63億元，年減13.7%。展望下半年，東捷資訊持續深耕智慧物流、智慧工廠等應用，目前已有多家企業正在洽談，看準企業數位轉型是未來趨勢，公司持續看好需求將持續升溫。