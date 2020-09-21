鎖定ERP客戶數位轉型需求 東捷推出自助服務平台

後疫情時代，將持續推升數位化的熱度，東捷資訊（6697）今（21）日宣布推出獨家「ERP自助服務平台」，鎖定超過百家的ERP企業客戶中，約有六成以上有導入雲端應用及知識系統佈建等數位轉型需求，看好新平台的推出將可帶動營運持續升溫。

東捷表示，觀察發現企業使用者在操作企業資源規劃系統（ERP）時，「人」的問題最難解決，例如人員交接困難導致維運顧問重複排除相同問題，或是與外援顧問行程未能互相配合等，都會導致系統問題解決時程延宕。

東捷指出，ERP自助服務平台突破業界現有顧問維運制度，將面對面服務線上化、智能化，讓企業可以掌握ERP系統維運需求軌跡，累積成為專屬資訊與業務知識庫。

東捷營運長劉新正指出，隨著雲端技術的成熟，與受到疫情起伏不定影響，客戶在服務需求的接受度逐漸放寬，更願意接受除了面對面以外的其他途徑，因此推出ERP自助服務平台，協助客戶節省處理時間、管控系統維運成本。