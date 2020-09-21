半導體人才大戰升級為國際戰爭 林百里將發表專題演講

從「5+2」到「六大核心產業」，關於後疫情時代的產業戰略布局，半導體可說是當紅炸子雞，將於今（21）日下午召開的「台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）會員大會」，經濟部長王美花將親自出席外，緊接著明（22）日104人力銀行也將發布「2020半導體人才趨勢白皮書」，全聚焦在半導體。

「台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）會員大會」將有多家半導體廠商齊聚，包括：新思科技、神盾、日月光等公司還會發表透過聯盟平台投入的成果。同時，廣達電腦公司董事長林百里、新思科技首席營運長Sassine Ghazi更將針對AI發展方向發表專題演講。

此外，「台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）會員大會」活動現場並將展示多項知能AI應用，包括「居家服務型機器人」、「大型商場/轉運站辨識系統」、「終端裝置的3D深度感知解決方案」，展現未來AI新生活樣貌。

半導體無疑是台灣的關鍵產業，人才大戰更是國際級戰爭。104人力銀行則將於明（22）日發表《半導體產業與人才白皮書》摘要，據了解，這本白皮書分析超過767萬筆求職求才資料，涵蓋連續10年半導體產業的薪資趨勢、連續5年上中下游的徵才趨勢、用人規格、以及職人的學歷科系。