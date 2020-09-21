快訊

肺出問題「開刀摘除」 高金素梅宣布告假立院一個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半導體人才大戰升級為國際戰爭 林百里將發表專題演講

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
廣達董事長林百里。聯合報系記者林俊良/攝影
廣達董事長林百里。聯合報系記者林俊良/攝影

從「5+2」到「六大核心產業」，關於後疫情時代的產業戰略布局，半導體可說是當紅炸子雞，將於今（21）日下午召開的「台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）會員大會」，經濟部長王美花將親自出席外，緊接著明（22）日104人力銀行也將發布「2020半導體人才趨勢白皮書」，全聚焦在半導體。

「台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）會員大會」將有多家半導體廠商齊聚，包括：新思科技、神盾、日月光等公司還會發表透過聯盟平台投入的成果。同時，廣達電腦公司董事長林百里、新思科技首席營運長Sassine Ghazi更將針對AI發展方向發表專題演講。

此外，「台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）會員大會」活動現場並將展示多項知能AI應用，包括「居家服務型機器人」、「大型商場/轉運站辨識系統」、「終端裝置的3D深度感知解決方案」，展現未來AI新生活樣貌。

半導體無疑是台灣的關鍵產業，人才大戰更是國際級戰爭。104人力銀行則將於明（22）日發表《半導體產業與人才白皮書》摘要，據了解，這本白皮書分析超過767萬筆求職求才資料，涵蓋連續10年半導體產業的薪資趨勢、連續5年上中下游的徵才趨勢、用人規格、以及職人的學歷科系。

半導體 人工智慧 人力銀行

延伸閱讀

推動智慧醫療 林百里獲頒北醫大名譽博士

IT跨域建構智慧醫療 林百里獲頒北醫大名譽博士

筆電大缺貨雙A滿手單 宏碁董座：客戶照三餐催貨

為何這家NB大廠股價飆升近50％？ 美商愈來愈喜歡我們 只下單台廠不給陸廠！

相關新聞

蘋果訂單爭奪戰！立訊急起直追 3張表看懂鴻海市占率恐掉多少

由前富士康作業員、現任中國立訊精密董事長王來春領軍的立訊帝國，在最大客戶蘋果的刻意扶植下，快速成長茁壯，公司近5年來營收與獲利的年均複合成長率，分別高達54%與50%，且未來幾年，立訊有機會持續蠶食蘋果訂單...

半導體人才大戰升級為國際戰爭 林百里將發表專題演講

從「5+2」到「六大核心產業」，關於後疫情時代的產業戰略布局，半導體可說是當紅炸子雞，將於今（21）日下午召開的「台灣人...

狠甩三星！台積大突破 2奈米超進度

台積電2奈米製程研發獲重大突破。供應鏈透露，有別於3奈米與5奈米採用鰭式場效電晶體（FinFET）架構，台積電2奈米改採...

面板價飆 雙虎拚季賺百億

LCD面板供不應求，龍頭京東方再漲10月報價5至10美元，最高調漲約一成，漲幅高於市場預期，預料群創、友達等台廠也會反映...

美企首家 超微傳獲准供貨華為

科技網站TechGenyz指出，超微（AMD）表示，已取得美國政府的許可證，將可恢復供貨華為。

東捷資訊攻智慧物流工廠應用 看好需求升溫

東元集團旗下資訊服務商東捷資訊上半年因產品組合調整，營收較去年同期減少，但稅後純益優於去年同期；下半年將持續深耕智慧物流...

晶圓代工產能爆滿…MOSFET叫苦 兩面挨悶棍

晶圓代工產能不足，金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）相關業者受影響最大，不僅遭遇晶圓代工廠漲價還可能要不到產能、...

晶圓代工熱 陸廠抱現金搶產能

業界傳出，大陸官方因應美國可能最快本月底封殺中芯國際（SMIC），要求大陸境內晶圓代工廠優先供應陸系IC設計業者產能，藉...

晶圓代工價格漲不停…交貨等半年

台灣IC設計業者透露，因應晶圓代工產能吃緊，近期陸續有晶圓代工廠告知今年第4季與明年首季將調漲價格，漲幅依產品別、雙方合...

台積大投資 帶旺設備商

台積電3奈米預定2022年量產，2奈米量產時間落在2024年，資本支出逐年增高，未來五年將帶動家登、京鼎等相關設備供應鏈...

面板市況熱 電視組裝廠訂單滿手

LCD面板市況熱，下游電視組裝廠同步感受到終端強勁需求。國內電視品牌暨組裝指標廠瑞軒表示，旗下電視及電競顯示器出貨暢旺，...

謝繼茂專訪／組織重整 以客戶為核心

問：如何看5G網路與企業垂直產業領域結合的商機，未來企業客戶對於中華電信的貢獻？

熱門新聞

狠甩三星！台積大突破 2奈米超進度

台灣第一例！台泥水泥窯協同處理廢棄物案獲環評大會通過

全國首例！台泥通過環評 最快3年內燒花蓮垃圾

首家純網銀 最快下月開張

面板價飆 雙虎拚季賺百億

離島3千有找 低價團搶客亂了套

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。