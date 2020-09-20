Nvidia RTX 3080顯卡銷售一空 帶旺顯示卡供應鏈

外電報導，輝達（Nvidia）新款RTX 3080顯示卡，在美國銷售一空，各地商店出現排隊人潮，想到實體店面搶貨，中國大陸的線上商店也是秒殺，可以看出3080顯示卡供不應求，預期將帶動微星（2377）、技嘉、華碩與動力等顯示卡供應鏈第3季到第4季的業績上揚。

Nvidia的3080售價為699美元，發售之後在美國的亞馬遜、Newegg、百思買和Nvidia自己的網站上，都已經將該卡列為缺貨，或是選擇等待有貨的時候收到通知。甚至在NowInStock.net這樣的查貨網站，消費者也是空手而歸。

Nvidia則表示，3080在全球零售商，包括Nivida的線上商店出現前所未有的需求，3080開售時，Nvidia線上商店流量被淹沒，並遇到一個錯誤，Nvidia將盡一切可能，包括採用人工審核訂單，把顯卡送到顧客手中。

至於大陸市場的3080顯卡也是開賣之後就秒殺，京東也預告，將於9月20日晚上八點，再次開賣，預期這次庫存可能會多一點。

微星董事長徐祥之前表示，2020下半年包含英特爾、超微 與Nvidia都將推出新品，初估至少 10 幾款筆電機種陸續上市，新品單價高，有助提升營收與產品毛利，相關產能也已準備好，樂觀看待第3季旺季效應，有機會營收可以再往上。

微星2020年8月營收132.75億元，月減4.08%，年增17.13%，主要是新舊產品交替及料況掌握度不佳，累計前八月營收909.56億元，年增18.55%，續創歷年同期新高，

展望2020下半年，由於目前顯卡的市場庫存水位低、平均價格持穩，第4季新顯卡推出後，將出現較為明顯的成長，除了Nvidia外，AMD也將在第4季推出新品，有助於帶動主機板、液晶監視器及電源供應器等周邊產品需求。法人預估，微星營收高峰落在9到10月。

至於在Twitter上，也有很多網友試圖去實體店碰碰運氣，不過，看來有好運氣的人並不多。網友在推文上表示，他家有人在當地的Micro Center商店外露營了兩天，只為了搶當地商店僅分配到的11張RTX 3080顯卡。

另外，有一個網友也發布當地商店外排隊過夜的情況，大約有30到40人在排隊，但是店經理告訴他們，該店只有保證 10 張RTX 3080顯卡的供應量。目前也不清楚缺貨的情況要持續多久。