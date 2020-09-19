華科愛耳嘉年華19日登場 倡導「聽力66原則」

長期關注聽覺健康的PSA華科慈善基金會今（19）日舉辦『66麥噪』愛耳嘉年華，表示世界衛生組織近年提出警訊，由於高度依賴手機等行動裝置從事娛樂活動，因未妥善使用耳機與控制聆聽環境的習慣，導致全球近五成、相當於11億的年輕族群聽損風險提升，因此華科基金會的專業聽力師帶領相關科系同學以及聽力篩檢巡迴車，免費幫超過200位民眾進行聽力篩檢。

根據世界衛生組織近年提出的警訊，在高度依賴手機等行動裝置從事如追劇、聽音樂、手遊等個人化娛樂活動，加上暴露於夜店、酒吧、KTV、運動賽事等吵雜場所，這些因未妥善使用耳機與控制聆聽環境的習慣，導致全球近五成、相當於11億年輕族群（12-35歲）的聽損風險提升。

長期關注聽覺健康的華科慈善基金會所公布的「2020年耳機使用習慣」網路調查，也發現每三人就至少有一人是超時用耳，為呼籲年輕人及時護耳，在台北市環保局指導下，PSA華科慈善基金會今天在台北華山文創園區舉辦『66麥噪』愛耳嘉年華，邀請年度代言人許書豪共同推動「聽力66原則」；「聽力66原則」就是建議控制耳機音量<60％、聆聽時間<60分鐘，適時適量以安心享受影音快感。

在活動現場，由華科基金會的專業聽力師帶領相關科系同學以及聽力篩檢巡迴車，免費幫超過200位民眾進行聽力篩檢，發現每三位就有一位可能有聽力些微損害的狀況，現場調查也發現有近五成的民眾在吵雜環境下會調高耳機音量。

華科事業群董事長焦佑衡也與集團員工參加現場聽檢活動，以行動支持並呼籲民眾注意定期聽力檢查，遵從耳機音量<60％、聆聽時間<60分鐘的聽力66原則。