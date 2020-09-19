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Google加碼台灣硬體團隊 Pixel手機拚市占

中央社 / 記者吳家豪台北19日電
Google硬體副總裁彭昱鈞坦言，Pixel手機市占不夠高，Google還有很多想法要實現，未來會持續投資台灣硬體團隊。圖為Pixel 4a。圖／Google提供
Google硬體副總裁彭昱鈞坦言，Pixel手機市占不夠高，Google還有很多想法要實現，未來會持續投資台灣硬體團隊。圖為Pixel 4a。圖／Google提供

2016年Google推出首款Pixel手機，4年來面對激烈競爭，成績不盡理想。Google硬體副總裁彭昱鈞坦言，Pixel手機市占不夠高，Google還有很多想法要實現，未來會持續投資台灣硬體團隊。

在行動裝置與智慧型手機產業已有20年研發經驗的彭昱鈞，帶領Google Pixel位於台灣的產品工程團隊，負責Pixel手機產品開發與布局。

加入Google前，彭昱鈞曾在宏達電（HTC）擔任工程研發副總經理，負責聲音、影像等技術與產品開發。

2018年Google以11億美元（約新台幣319億元）買下為Google代工及打造Pixel手機的HTC研發團隊，為硬體團隊注入新血，彭昱鈞也順勢轉戰Google，一肩扛起Pixel手機研發的重責大任。

他接受中央社專訪說，HTC和Google對手機都有一定的堅持，Pixel產品代表的意義是從Google角度詮釋Android手機，結合Google所有提供的服務，需要考慮產品設計平衡、供應鏈管理等面向，最終希望獲得市場共鳴、提高市占率。

手機設計不能只追求做到最好 互相支援更重要

彭昱鈞說，HTC強調開發速度，有一些屬於HTC的獨特文化，也講究產品如何變得更極致。Google延續這樣的精神，需要更多跨國合作，溝通上非常重要，強調大家一起共事合作產生好的想法。

因此，Google每年衡量績效採用的是360度評價制度，不只單純收到老闆評價，還會收到同儕、下屬甚至跨部門評價，塑造出要更緊密合作的企業文化。

彭昱鈞強調，手機一直都是很compact（小而精緻）的設計，任何設計不能單純考慮做到最好，例如效能要做到最好，就可能犧牲體積。因此工程角度上要互相妥協，在剛好的狀況下做到大家互相支援，例如用演算法補強電池續航力。

他以今年推出的Pixel 4a手機為例，採用一體成形背蓋，最大優勢是重量降低，在握感、觸感、重量和耐用度上取得平衡。到了5G時代，手機背蓋材質的考量又不太一樣，要配合5G技術去設計，看的是如何展現出系統性結果。

台灣團隊提案精準 Google將持續投資

Pixel手機由台灣團隊主導開發，產品開發初期大部分決策都在台灣進行。疫情爆發後，Google比較需要注意與供應商的合作，因為供應商遍布在不同地區，需要有當地人員前往供應商協助討論，溝通會更有效率。

「蠻確定的是，Google會持續不斷投資台灣團隊」，彭昱鈞說，台灣是Google重點投資市場，有手機、Google Home等團隊，對人才有持續需求，包括軟體和硬體等各種開發人才。

雖然Google台灣硬體團隊人數不方便對外透露，但彭昱鈞透露，在Google台灣徵才網站上可以看到不同職缺，橫跨各種不同角色。Google一直都在投資台灣團隊，日後也還會進行一些投資，看上的正是台灣人才務實、反應快，提案相當精準，往往能達成設定目標。

當智慧型手機逐漸走到成長高原期，彭昱鈞認為，未來Pixel手機會有不同機種滿足不同需求，幫使用者解決各種問題。雖然Pixel手機市占不夠高，但Google對手機還有很多想法要實現，「只要產品對，一定能得到市場共鳴。」

5G手機先拚生態圈 爆發期難預測

彭昱鈞指出，Google希望透過Pixel手機，有效協助用戶每天的生活，例如用手機探索資訊，Google也提供很多具有生產力的工具。如果要靠單一裝置提供極致體驗，這項需要非常高效能。Google的做法是結合周遭所有產品，提供使用者不同體驗。例如Google Home智慧音箱已在台灣推出，可以有效連結Google其他產品。

談到5G手機設計考量，彭昱鈞表示，從3G升級4G的經驗來看，一旦生態圈成熟，殺手級應用就會很快出現，不過5G手機爆發期的時間點比較難預測。現在是5G發展初期，除了頻寬之外，另一個重點是在資料傳輸上達到穩定的低延遲性。

Google 智慧型手機 Pixel

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