Epson國民雷射大電視登台 嘖嘖集資突破800萬元

全球創新科技領導品牌Epson，攜手台灣獨家專案合作夥伴有設計uDesign，於15日首度登陸嘖嘖zeczec群眾募資平台，推出EH-LS300W國民雷射大電視募資限定色－北歐白款。上線短短15分鐘，即突破百萬募資金額，更於上線24小時後，獲得160人參與募資，累積募資金額超過800萬元，創下嘖嘖平台家庭視聽設備類別有史以來，24小時最高的募資達標金額。

Epson EH-LS300W採獨家3LCD高畫質投影技術，白色與彩色亮度達3,600流明，白牆即可投影，讓都會家庭也能輕鬆打造高亮彩的大畫面視聽空間，帶來有如豪宅般的遼闊視野，打造私人高質感生活空間。EH-LS300W北歐白款募資計畫將於10月20日12:30截止，空前絕後的優惠價格不容錯過，加入Epson雷射大電視的行列就趁現在。

台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示，群眾募資的概念在台灣已相當成熟且流行，嘖嘖作為台灣第一個以群眾協力集資的網路平台，鼓勵民眾以投資未來的正面價值，讓美好的新事物得以被更多人看見。

此次，EH-LS300W北歐白機種，在嘖嘖zeczec群眾募資平台獨家開賣，募資金額在一天的時間突破800萬元，也顯示了民眾渴望更優質的家庭視聽設備選擇，在追求顯示尺寸及規格的同時，也注重觀看品質的享受及眼部的安全。

透過嘖嘖，期待讓更多消費者認識到國民雷射大電視的魅力，重新定義家庭視聽設備的型態。同時，Epson也將透過募資計畫贊助的成效與反饋，深入了解消費者的需求及用戶體驗，並持續以技術化解坪數障礙、以價格破除荷包限制，替消費者帶來雷射大電視的全新生活選擇，開啟中產階級的「視」 代革命。

黃少白指出，EH-LS300W智慧雷射大電視，採用獨家3LCD雷射投影技術，白色亮度等於彩色亮度最高可達3,600流明，擁有1080P Full HD高畫質，並內建Android TV ，更享有2,500,000：1的超高對比度，能夠強化影像細節與層次，帶給消費者明亮且生動的線上串流影音饗宴。除了高品質的畫質呈現，雷射光源擁有2萬小時壽命，不須更換燈泡，其反射式光源技術，能夠大幅減少藍光及閃屏問題，打造更柔和的畫面，降低長時間觀看下造成的眼睛疲勞感，把關消費者的用眼環境，享受視聽娛樂更安心。

在聲音表現上，內建YAMAHA 2.1聲道環繞喇叭、兩個5W及一個10W的低音喇叭，為消費者帶來身歷其境的視聽革命。此外，EH-LS300W採用超短焦鏡頭設計，距離牆面15公分就能投射出80吋大畫面，最大可調整至130吋大畫面，且主機重量僅7.4公斤，約為一般80吋電視的五分之一，一般電視櫃平放即可使用，能夠讓安裝更有彈性，更不必擔心大尺寸液晶電視牆面負重與掉落問題。

為考量到家庭中嬰幼兒及毛小孩的眼部安全，Epson EH-LS300W主機內置自動黑屏功能，當感測到有人接近時，投影機將自動啟動黑屏功能，避免眼睛直視，讓家庭使用的安全性保障再升級。

在外型設計上，採質感家電設計，其圓潤的流線型機身外觀，讓視聽設備更平易近人，能完美融入居家佈景，其享受視聽娛樂的同時提升空間美感。在功能上，現今民眾使用視聽設備的目的多為享受與放鬆，整合多元影音功能的All-in-One智慧雷射電視更能符合消費者需求， EH-LS300W內建Android TV，一機輕鬆串連多元影音，並支援Google Play商店，消費者可自由探索喜愛的電影、電視、音樂、遊戲及各式各樣的應用程式，同時支援Chromecast無線投影及藍牙連線，不需額外準備轉接線，簡單幾個步驟就能迅速連結智慧型裝置，隨時投放隨身畫面及音樂。