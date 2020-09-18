台灣創新技術博覽會將登場 聚焦健康、AI與AIoT等領域

2020台灣創新技術博覽會聚焦於精準健康、AI與AIoT、電子光電、新穎材料等應用領域，共有台達電、新金寶集團、和成興業等千餘家展出，展現台灣創新技術發展的能量。

台灣創新技術博覽會9月24日於台北世貿一館舉辦，集結經濟部、科技部、中央研究院等10個部會資源，以韌性台灣智慧未來為主軸，打造「創新領航館」、「未來科技館」及「永續發展館」三大主題館。

台灣創新技術博覽會指出，展出超過1,000項創新技術，展現台灣產官學研四方的豐沛研發能量，以豐富多元的交易樞紐平台，結合在地創新動能與區域優勢，對接新南向與歐、美、日等地區，以「國際研發交易樞紐平（IP HUB）」角色，將台灣技術推廣至國際，持續展現台灣智慧價值。

以五年內可投入產業應用創新技術為主的創新領航館，展區規劃超自動、全物聯、跨虛實及新保健四大主題區，展出105項創新技術，各主題區亦輔以國防產業生態系、防災解決方案生態系、未來移動主題專區、科技防疫主題專區作亮點式呈現。

未來移動主題專區則是結合智慧交通設施、電動與節能系統與自駕及車聯網，展出「V2X車聯網／5G訊號資訊安全解決方案」等項目。在全球積極研發的防疫科技部分，本次在創新領航館的科技防疫主題專區中，將可見識領先全球的專業防護衣技術，保護前線醫護人員安全。

在永續發展館中，結合新農業、綠能科技、循環經濟與安全職場四大主題，再以生命永續、能源永續和資源永續為核心串連成綠色產業鏈亮點專區。

國際參展方面，共有18國69家廠商參展，包括美國康寧、思科、微軟、德國西門子、德國科思創、荷蘭Lely、瑞士羅技、泰國國家科技發展局，及日產汽車等，將透過實體或線上方式展示資安、工業4.0、機器人、生技、能源與農業相關等技術及解決方案。

展出內容部份，思科聚焦新世代防火牆技術為展示重點、西門子將展出「雲端連接技術」與「可應用於自動化的AI人工智慧」，同時，因應防疫安全讓視訊會議普及，羅技也特別展出全場景視訊協作解決方案。展期期間也將舉辦三場遠距技術發表會，讓無法來台的國際廠商也能藉此機會和台灣廠商及民眾進行交流。