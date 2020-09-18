TiEA會員大會 籲政府盡速成立數位發展專責部會

台灣網路暨電子商務產業發展協會 （TiEA）理事長陳建弘今（18）日表示，網路產業已不侷限數位內容或電商，疫情加速各產業的數位化，呼籲政府盡速成立專責的數位發展部會，協助產業進行數位轉型。

TiEA今天舉行會員大會暨產業論壇，台灣因疫情控制得宜，人民生活維持正常，但包括iKala執行長程世嘉與陳建弘都憂心，正因為台灣疫情控制得好，在此波全球加速數位化建置時，擔心台灣會不會跟不上國際腳步。

陳建弘認為，疫情對生活、教育、娛樂等環節都帶來改變，網路已經不是一個產業，是各行各業都需要數位轉型，而且各行各業都已是網路業，更需要政府與產業攜手，打造創新環境，吸引更多海內外資源及國際人才推動數位經濟成長。TiEA先前已提出政府設立數位發展部會「三要一不」的4大訴求，包括要專責數位經濟長期健康發展、要建立健全的法規環境、要具協調跨部會功能及整合職權、不應同時為監理單位。

陳建弘表示，不僅產業，政府也要數位轉型，同時拿掉不合宜的法規，以OTT法案、跨境電商為例，不能用傳統的思維進行管理，重點也不是打壓異己，而是不能造成本土業者的不公平競爭。

TiEA榮譽理事長詹宏志指出，今年包括疫情、國際局勢都有很多變化，連供應鏈都在進行聯盟化，疫情過去後，人們面對的世界將與過去很不一樣。但社會如果有較成熟的網路應用，就像還有備援系統在運轉，如美食外送、線上會議等。網路越發達，就越有可能在封城時，還可以維持運作，因此應該繼續把網路應用普及每個領域及每個角落。