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鴻海、立訊爭霸戰 外資點出五大成敗關鍵

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
報系資料照。
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鴻海（2317）和立訊競爭白熱化，摩根大通特別發布大報告分析兩大蘋果代工廠，預測未來立訊營收成長性雖然將凌駕鴻海，但鴻海已進入毛利率驅動的多角化轉型，成為兩種成長典範。其中，鴻海成功與否，取決於蘋果單毛利表現、集團毛利率升勢、股利政策、短、和中長期的新事業成果等五大關鍵。

摩根大通最新研究瞄準時下熱門的鴻海、立訊兩大代工廠競爭，被市場視為過去花旗對台積電和三星發布「王對王」大篇幅分析後、「新雙王之爭」的翻版。兩家代工廠都獲評「加碼」，鴻海目標價為95元，但摩根大通認為是截然不同的成長模式，並點名非鴻海、立訊的蘋果代工廠應及早轉型，因為投資人對傳統加工廠已抱持「繼續競爭將不斷壓縮毛利」的負面印象。

摩根大通科技產業研究部門主管哈戈谷指出，自立訊崛起搶奪台廠單，市場熱切關注台陸供應鏈的消長，特別是立訊與鴻海有相仿的成功模式，最常被比較。但深入近年兩家代工廠的發展有南轅北轍的差異。

哈戈谷表示，首先是鴻海成立的前30年，不斷擴張代工業務建立營收飛快成長模式，2010～2020年iPhone銷售逐步觸頂成為鴻海不再高成長拐點，股價陷入失落的十年。但也是這時期，鴻海啟動專業接班並立下新的轉型目標擴大事業版圖。

哈戈谷指出，近幾年立訊營收爆發成長，市值已經是鴻海的1.5倍，相當於過去鴻海發展巔峰。以立訊去年蘋果單獲利10億美元，和鴻海頂峰時20～25億美元相比，立訊仍大有可為。

但他認為，立訊高成長並不代表鴻海成長就平乏，因為立訊爆發力著重營收，鴻海已轉為毛利率導向，特別是深入電動車、伺服器等新應用著實讓投資人為之一亮。目前多數外資都翻多看好鴻海長期表現。

哈戈谷說，接下來投資人會不會定義鴻海「成功」，絕不會單純談其和立訊的成長性，因鴻海轉型已經給成功新的定義，包括未來蘋果單毛利率能不能保持高穩定性、整體毛利率達陣10%目標、持續改善的現金流和股利政策、短期就能有成效的自動化及伺服器業務成果、以及中長期車用、大健康和機器人新事業的發展等五大關鍵，為市場判斷準則。

相對地，立訊營收加速成長，哈戈谷認為，投資人會持續關注這樣的動能有多大延續性。而其他代工廠既缺少立訊的爆發力、也沒有鴻海大集團的資源力和執行力，因此最佳策略是退出蘋果鏈並轉行，如緯創、可成等已率先淡出。

鴻海 立訊 蘋果

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