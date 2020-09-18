快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

弘塑搶占先進封裝商機 大客戶陸續貢獻

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

半導體設備廠弘塑（3131）17日股價站上400元整數關卡之後，今(18)日跌回300元俱樂部。法人指出，原本外界將該公司視為台積電概念股，不過目前看來其台積電占業績比重並不高，比較像是先進封裝概念股。

弘塑累計前八月合併營收為15.4億元，年增26.3％，上半年每股純益為5.93元。

法人表示，弘塑在先進封裝方面的客戶布局，除了晶圓代工廠、封測廠，也包括記憶體廠，與旗下添鴻、佳霖等，提供客戶包括濕製程設備、檢測與化學品等服務。

弘塑積極掌握這幾年來兩岸相關客戶擴產的商機，但以今年前八月來看，台積電占弘塑的業績比重，大約不到一成。不過法人指出，該公司今年相關業績應主要由封測大廠貢獻，後續隨著台積電竹南先進封測廠建設陸續到位，弘塑業績應該可以更為進補。

法人認為，弘塑目前以濕製程設備為營收主力，但化學品與檢測這兩項業務也相當具成長性。

台積電 弘塑 封測

延伸閱讀

台積電總裁透露不排除在高雄設廠 高市：積極爭取協助

台積電考慮落腳高雄 高市府：最高效率協助投資

強調台積電對台灣的責任 魏哲家回應謝金河三問

台積電未來誰領導 謝金河：正努力觀察中

相關新聞

小摩：鴻海尬立訊 五關鍵決勝

鴻海和立訊競爭白熱化，摩根大通特別發布大型報告，分析兩大蘋果代工廠，預測未來立訊營收成長性將凌駕鴻海，但鴻海已經進入毛利...

愛爾達科技整合創新 建OTT平台

愛爾達科技是台灣重要國際賽事的轉播代名詞，今年取得東京奧運全賽事轉播權，雖受新冠肺炎疫情影響，奧運延期，但愛爾達董事長兼...

愛爾達陳怡君…打叢林戰 用笑容克服困難

愛爾達2000年成立以來，屢屢碰上大挑戰，董事長兼執行長陳怡君見招拆招，化險為夷，更深耕體育直播，圈粉不少，讓愛爾達成為...

愛爾達 蛻變體育轉播代名詞

愛爾達成立20年，連續多年轉播奧運及世足賽，登過高峰，創下很多台灣獨家轉播紀錄，也走過叢林荊棘，歷經全球網路泡沫、首次向...

鴻海威州資料中心 主結構年底完工

鴻海集團的美國威斯康辛州布局持續有新進展。鴻海宣布在威州「威谷」科技園區的球型高速運算資料中心（HPCDC）鋼鐵結構工程...

看好5G iPhone下月亮相 華爾街修蘋果目標價

蘋果公司股價在新品發布會後連跌兩天，但華爾街仍看好蘋果預定10月發布的首款5G iPhone，上修蘋果的目標價。蘋果宣布...

半導體廠 有匯損壓力

新台幣升勢擋不住，對半導體大廠包括台積電、世界先進等本季獲利增添變數，若新台幣持續升值，恐難逃匯損衝擊。不過，品牌電腦業...

台幣人民幣同步升 電子代工廠壓力大

近期美元走弱，促使新台幣、人民幣同步走升，影響電子製造大廠旺季營運表現，特別是美元走弱，讓人民幣短期兌美元升值幅度還高於...

遠傳攜供應商 組永續先鋒隊

為擴大永續影響力，遠傳號召上下游共26家供應商組成「攜手永續先鋒隊」，以各公司核心專長，幫助台灣資源匱乏的機關團體。昨（...

新Apple Watch 將帶旺供應鏈

蘋果9月發表會中展出的新款智慧手表Apple Watch SE，搶攻中價位市場，可望提振iPhone用戶對於蘋果智慧表的...

匯損來襲…台幣強升 電子廠獲利添變數

新台幣對美元匯率升勢擋不住，昨天盤中最高升抵廿九點○一七元，勁揚近三角，改寫逾七年新高。新台幣強升對半導體大廠包括晶圓代...

人民幣走勢更強 台廠營運增壓

近期美元走弱，促使新台幣、人民幣同步走升，恐拖累毛利率本身就不特別高的電子製造大廠旺季營運表現，特別是因美元走弱之下，人...

熱門新聞

退休族注意！學者建議退休後用「四七四法則」保值

鴻海、立訊爭霸戰 外資點出五大成敗關鍵

財股一週／蘋果發表如台積電成果展示會 大夢初醒藏壽司跌破百元

不服遭公總開罰2千萬Uber判勝訴 交通部、Uber回應了

8個月賺逾百億！國際運費高漲四倍 中華郵政自行吸收

新屋主符合條件快申請！錯過這天 地價稅至少多四倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。