弘塑搶占先進封裝商機 大客戶陸續貢獻
半導體設備廠弘塑（3131）17日股價站上400元整數關卡之後，今(18)日跌回300元俱樂部。法人指出，原本外界將該公司視為台積電概念股，不過目前看來其台積電占業績比重並不高，比較像是先進封裝概念股。
弘塑累計前八月合併營收為15.4億元，年增26.3％，上半年每股純益為5.93元。
法人表示，弘塑在先進封裝方面的客戶布局，除了晶圓代工廠、封測廠，也包括記憶體廠，與旗下添鴻、佳霖等，提供客戶包括濕製程設備、檢測與化學品等服務。
弘塑積極掌握這幾年來兩岸相關客戶擴產的商機，但以今年前八月來看，台積電占弘塑的業績比重，大約不到一成。不過法人指出，該公司今年相關業績應主要由封測大廠貢獻，後續隨著台積電竹南先進封測廠建設陸續到位，弘塑業績應該可以更為進補。
法人認為，弘塑目前以濕製程設備為營收主力，但化學品與檢測這兩項業務也相當具成長性。
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