華碩攻電競 攜手潮牌推聯名限定版

華碩（2357）旗下電競品牌ROG玩家共和國，不斷跨界合作，今（18）日宣布攜手知名機能潮牌ACRONYM跨界推出「ROG Zephyrus G14-ACRNM聯名限定版」。

ROG玩家共和國今年不斷跨界，從年初發表全球首款搭載ROG動態編程LED顯示器的Zephyrus G14，到年中宣布為電音教主Alan Walker量身訂製電競筆電的合作，讓電競與潮牌結合。

這回ROG玩家共和國攜手知名機能潮牌ACRONYM跨界推出「ROG Zephyrus G14-ACRNM聯名限定版」，全台限量30台，更首次進駐時尚選貨電商MiTCH通路，9月19日凌晨00:00準時開賣。

華碩指出，ACRONYM在潮流界地位不同凡響，擅長以高科技材質結合前衛設計，更講究日常生活的實用性，創辦人Errolson Hugh先前與NikeLab ACG和遊戲大作《死亡擱淺》的聯名合作，都成為潮流界的熱門話題，以對設計細節毫不妥協的堅持而聞名。

這次聯手機能潮牌ACRONYM®的「ROG Zephyrus G14-ACRNM聯名限定版」，就要以鮮明潮流元素搭配極具風格化的巧思，徹底突破眾人對電競筆電外型的想像。其搭載AMD Ryzen 9八核心處理器與 NVIDIA GeForce® RTX 2060顯示卡，搭配ROG Boost技術，最高可達1,298MHz時脈；配備通過Pantone 驗證的IPS等級QHD顯示器，完美演繹栩栩如生的視覺效果，是電競玩家的最佳戰友。

值得一提的是，「ROG Zephyrus G14-ACRNM聯名限定版」由ACRONYM 創辦人Errolson Hugh與首席設計師David Rudnick親自操刀，包括潮流消光黑的配色創意、特製壓紋的機身與變壓器、８色鍵盤設計、原創訂製字體與特殊塗料開發，各項堅持細節造就獨一無二的完美電競筆電。並內含ACRONYM 設計的8個專屬ROG動態編程，展現自我潮流態度。