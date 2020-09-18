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遠傳號召26家供應商 組攜手永續先鋒隊

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

為擴大永續影響力，遠傳號召上下游共26家供應商組成「攜手永續先鋒隊」，以各公司的核心專長，幫助台灣資源匱乏的機關團體。今（18）日由遠傳電信總經理井琪帶領志工與供應商代表前進台東縣太麻里鄉賓茂國中，舉行籃球場修繕專案揭牌及工程進度視察，以重建年久失修的籃球場及照明設備。這項籃球場修繕計畫為「攜手永續先鋒隊」的第一個公益合作專案，累計已投入逾百萬元經費，期望提供偏鄉學童及校隊更安全及便利的校園訓練場地。

賓茂國中長期培育原住民體育選手，遠傳台東門市長期投入在地關懷，觀察到學校有資源不足的問題，急需外界協助。在歷時半年及多次的實地了解，遠傳與供應商持續溝通與募款，以協助校方修繕籃球場。此次專案從環境永續的施工考量出發，運用省電百分之六十的照明和環保耐候的籃球場材料，讓賓茂國中的學生可以重新使用校園籃球場，照明設備也能有更佳的節電表現。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳身為永續標竿企業，追求創新並重視跨界跨領域合作，號召組成「攜手永續先鋒隊」後，期待整合更多資源，規劃以每年動員的方式，投入偏鄉、弱勢族群以及環保永續議題等專案。

同時也希望藉由供應商的加入能擴大永續影響力，讓供應商的社會參與不再只限於捐贈，能更落實親身至前線參與，以深化供應商與遠傳的合作關係，落實「在地關懷」的理念。「攜手永續先鋒隊」的成員包含ASUS、OPPO、Samsung、Sony、HUAWEI、 HTC 6家手機廠商，以及台灣愛立信、台灣諾基亞通信、韋勝營造、國楓工程行、博采科技及麥瑟創意等26家供應商。

遠傳電信 偏鄉 台東

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