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鴻海威州布局再進一步 球形高速運算資料中心成型

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
鴻海宣布，位於威州「威谷」科技園區的球型高速運算資料中心（HPCDC）鋼鐵結構工程已竣工。圖為去年美國威斯康辛州州長沃克（左）爭取到鴻海集團投資，動土典禮時他與川普（中）、鴻海集團創辦人郭台銘合影。 路透
鴻海宣布，位於威州「威谷」科技園區的球型高速運算資料中心（HPCDC）鋼鐵結構工程已竣工。圖為去年美國威斯康辛州州長沃克（左）爭取到鴻海集團投資，動土典禮時他與川普（中）、鴻海集團創辦人郭台銘合影。 路透

鴻海集團（2317）美國威斯康辛州布局再進一步。鴻海宣布，位於威州「威谷」科技園區的球型高速運算資料中心（HPCDC）鋼鐵結構工程已竣工，並將在今年底前開始安裝外層玻璃，迄今為止，鴻海已在威州當地投資7.5億美元。

位於威州的高速運算資料中心以地球為設計概念，因此外觀建成球型，在鋼鐵結構工程已竣工後，預計在今年第4季前開始安裝外層642塊玻璃。

鴻海指出，最新的高速運算資料中心將成為威谷科技園區網絡運營中心（NOC）的所在地，藉此，藉由其強大的算力，鴻海能發展工業5G網路、雲端計算及工業AI，支持整個威州廠區的先進製造。

鴻海強調，高速運算資料中心將為威谷創造更多的投資、就業機會，未來預計建立一個通過數據託管和軟件即服務 （SaaS），打造整個威州可受惠的數據中心，能夠支持例如醫療保健，學術研究，安全和農業。

到目前為止，包含資本支出、員工薪資及其他費用，鴻海已在威州投資7.5億美元。

鴻海董事長劉揚偉先前指出，當地製造園區計畫今年年中開始試產，同時極力延攬各方優秀人才，在先進製造、未來科技的架構下為集團美國供應鏈預先播種。

鴻海2017年啟動美國飛鷹計劃，其後在美國總統川普見證下，2018年舉行動土儀式，該投資案被視為鴻海集團在美國最大手筆、也最具企圖的佈局。

此外，鴻海威州廠因受新冠肺炎疫情影響，為了支援政府防疫，在鴻海創辦人郭台銘牽線下，醫材廠美敦力先前已宣布與鴻海集團合作製造呼吸器，在美國威斯康辛廠區生產PB 560呼吸器裝置。

鴻海 威州

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