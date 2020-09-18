微軟揭「混合辦公」模式 將成為亞太區企業新常態

新冠肺炎衝擊全球，遠距工作模式崛起，微軟（Microsoft）為瞭解疫情對亞太區企業的工作型態與營運影響，與TechRepublic Premium合作發表《開創亞太區辦公新常態》白皮書，預測「混合辦公」模式將成為亞太區新常態，並揭示混合辦公趨勢下，企業應重視的五大要點。

此外，根據微軟及調研機構Forrester合作的研究報告，數位工具的導入平均能為企業帶來超過10倍的投資報酬率（ROI），企業若要在高度變動環境中保持彈性、高效的營運模式並節約成本，數位協作工具的導入與活用將是關鍵。

面對疫情帶動混合辦公型態的興起，除了科技工具的活用之外，員工的心理狀態更是辦公模式成功轉型不容忽視的一環。《開創亞太區辦公新常態》白皮書即提出，企業在推動混合辦公型態的過程中，必須重視五大要點。

一、時間管理以減低工作倦怠：員工對於「辦公時間」的解讀與以往不再相同；實行遠端辦公時，員工普遍會主動地不間斷工作，缺少休息時間，更明確地劃分工作及私人時間便顯得格外重要。

二、員工表現的量化評估：企業需重新思考如何評估員工表現；協作平台只能計算員工的上線時間，而無法用以衡量個別員工為公司創造的價值。有些企業甚至發現，性格內向的員工在家工作時表現更佳，而以往作為團隊核心的外向型員工，則不再如過往受人矚目。

三、彈性工作和同理心：近半數（47％）員工表示在家工作時較易分心，可見因家中環境變因較多，企業、管理層和團隊除了應協助員工建立無干擾的工作環境，也應包容彈性的工作安排，體諒員工在家辦公而有小孩扶養或家務管理等與工作的平衡。

四、科技培訓和準備：技術逐漸成為現代商業環境不可或缺的一環，現代數位化工作環境的科技力也同時是員工成長、生產力提升的關鍵，因此企業提供的技術培訓需齊頭並進，對硬體和軟體使用熟稔，方能充分發揮工作潛力。

五、融入社交互動元素：企業應投注心力因應新型態工作模式建立公司政策與文化。《Microsoft工作趨勢指數》2顯示，隨著遠距工作的盛行，使用Microsoft Teams進行「視訊」會議的人數比以往增加一倍，反映使用者嚮往人與人的互動。