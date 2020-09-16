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蘋果新品發表會5奈米成亮點 有如台積電成果展示會

經濟日報 / 記者徐睦鈞／台北即時報導

蘋果秋季新品發表會今晨登場，一如外界預期，此次是發表新的iPad及apple watch，並未見新iPhone踪影。儘管新功能如手表加入全新的血氧濃度偵測功能等引起話題，但都不如新款iPad Air採用台積電（2330）5奈米晶片極佳的效能成績來的亮眼。這次蘋果秋季發表會也成台積電5奈米成果發表會，算是得到最大客戶的最大肯定。

蘋果此次新品發表會一如往常利多出盡，股價震盪走低，盤中跌1%至114.24美元，反倒是在把台積電5奈米生產的A14晶片一亮相後，激勵台積電ADR一路走揚，收漲6.65%至85.85美元，改寫歷史新高，換算成現股，每股約504元新台幣，與台積電目前在台股的股價460元計，溢價近一成，可望帶動台積電現股很快就有機會改寫466元的新高。今年的蘋果新品發表會也成台積電股價改寫新高的慶祝會。

台積電向來不對客戶產品及訊息提出任何評論，因此，在成立前二十年，外界甚少可以一窺其客戶全貌，但隨近年來台積電的製程技術居全球代工廠龍頭，光是先進的5奈米製程產能就大概由蘋果、高通等前三大廠商全包。所以只要這些客戶推出的5奈米新品，就算客戶不說，市場上應該也都知道是台積電所產製。現在這些客戶甚至以台積電當成品牌，以最先進的製程技術為自己的產品宣傳，台積電想要繼續當低調代工廠都很難。

蘋果宣布第四代iPad Air 是第一個採用5奈米A14晶片的蘋果產品，這是對台積電產品的肯定。

這款A14是具有學習功能的仿生晶片，係依據 ARM Cortex A72 架構，電晶體數量高達 118 億顆、採 6 核心 CPU、4 核心 GPU 架構，比上一代 7 奈米的 A12 晶片 CPU 部分快上 40％、GPU 快 30%，每秒運算次數可達 11 兆次，號稱是業界首款採用突破性5奈米技術的產品。

值得注意的是，A14仿生晶片速度是目前市場上 Chromebook筆電CPU的 6 倍、最高階Android平板電腦的3倍，以及目前所有Windows筆電的2倍。

既然A14有目前市面上所有行動裝置最好的效能，一般預料，緊接著要發表的iPhone 12搭載此晶片的可能性大增。據外媒指出，蘋果目前光是 A14晶片就已包下台積電全部5奈米製程約三分之二的產能，對台積電來說，5奈米產能相當吃緊，若再加上美中科技戰，美國將陸最大晶圓代工廠中芯列為黑名單，中長期對台積電都還是相當有利。

台積電 奈米

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