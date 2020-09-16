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「聰明錢」出手？這檔ETF睽違八個月 驚見大戶加碼

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
統一FANG+睽違多時再見千張以上大戶。資料來源：券商軟體
統一FANG+睽違多時再見千張以上大戶。資料來源：券商軟體

「持有千張以上人數」被視為大戶指標，通常一檔ETF規模夠大，流動性夠多，就會吸引大額投資人布局而有「大戶」加持。其中，買到蘋果、特斯拉等飆股的統一FANG+（00757）近期受到關注，不僅受益人創新高，也睽違多時再見有千張以上大戶持有，透露「聰明錢」也看好科技股前景。

統一FANG+ 2018年底上市，這檔ETF長期規模一直不大，直到今年受惠成分股大漲，特別是特斯拉飆高才引發注意。也因為流動性較小，該ETF千張以上大戶「時有時無」。

集保結算所統計，統一FANG+發行以來，千張以上大戶通常掛零，最近一次「破蛋」去年12底到今年1月中，1月時曾有兩名投資人持有千張以上、持股比達45.9%，但1月底僅剩一名大戶、持股比降到10.7%，之後該ETF到目前近八數個月大戶數都掛零。不過近期該ETF飆漲拉抬關注度之際，大戶又重新回籠，上周五千張以上持股者出現「1」，持股比為7.11%。

此前統一FANG+曾在2018年底（剛上市不久）和去年中，也獲大戶持有，並都持續一個波段。今年初的大約從去年12月開始有千張以上大戶後，到1月下旬消失（此時仍可能持續持有，但減碼到千張以下）。若以該ETF於去年11月底到今年2月最高29.32元，波段最大漲幅達34.4%。

一般認為，千張以上持有者穩定或增加，持有的標的上漲機率大，而此波科技股修正又反彈，市場傳出，不少對沖基金、知名經理人都想抄底買進，反映科技股前景依舊看好，相關「大戶」動向可留意。

ETF 科技股

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