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PS 5難產 外資三點護航台積電：7奈米爆滿才是大問題

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
台積電16日股價不甩PS 5利空跳空大漲。報系資料照
台積電16日股價不甩PS 5利空跳空大漲。報系資料照

彭博報導，Sony PS 5因為台積電（2330）良率問題導致生產不順，引發市場高度關注，摩根大通特別對此發布分析，表示彭博消息可能為真，但衝擊過度吹捧（overblown），特別是台積電已生產過10億顆7奈米晶片，製程不會有大問題，主要挑戰是台積電7奈米滿載導致PS 5難產。短期調整後，台積電良率將提升，對PS 5供應鏈和台積電均重申「強力加碼」。

根據彭博報導，PS 5難產導致Sony已下修出貨量，影響高達400萬台。摩根大通提出三點闢謠，首先是報導提及的良率較預期低10%-15%，其實符合常態，新產品難免有較低良率，此次狀況沒誇張到有很大衝擊。

其次，摩根大通分析，若台積電碰到良率挑戰，一般會增加產能來彌補影響，但現在台積電還有一個問題是，7奈米產能滿到年底，很難給PS 5擠出更多空間。因此3、4季PS 5都短缺，更大挑戰應是台積電沒額外產能。

第三，摩根大通認為，台積電已生產過10億顆7奈米晶片，為AMD代工PS 5晶片應不會有太大問題。第3季良率雖低於預期，但第4季可望快速趕上，下半年的缺口也可能不像Sony下修400萬台那麼多。

摩根大通指出，台積電ASIC晶片較大挑戰在5奈米，因此市場先前對台積電下半年毛利率保守，但絕不是PS 5所致，這款遊戲機對台積電的毛利影響微乎其微。不過從股價來看，市場似也反映5奈米挑戰；今天台積電還有機會創收盤新高。

另外對比彭博資訊統計外資圈的預測，市場平均預期今年PS 5出貨900萬台，比彭博報導的1,100萬台還低。7月日經也報導，Sony在疫情嚴重之際，將PS 5目標上修到900萬台，因此以報導預估可達1,100萬台，摩根大通認為，台積電、鴻海、和碩三大PS5供應鏈「有何不買的理由？」

台積電 摩根 奈米

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