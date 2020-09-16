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聯強攜手Intel與訊連 推出「AI防疫智能系統」

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

為協助企業及各公私立機構健全防疫機制，聯強（2347）與物聯網（IoT）合作夥伴英特爾（Intel）、人工智慧（AI）臉部辨識領導廠商訊連，聯合推出以訊連FaceMe®打造的智能防疫系統「FaceMe® Health」，整合口罩偵測（影像）、快速的體溫量測（溫度）、身分辨識（AI+大數據）系統，提供市場最即時且最完整的AI防疫智能系統應用解決方案。三公司預計於9月18日，共同舉辦「防疫一把罩！AI世代的智慧防疫解決方案」線上研討會。

聯強表示，公司為英特爾的長期合作夥伴，身為英特爾物聯網解決方案聚合商（Intel® IoT Solution Aggregator），可提供最多元化的英特爾物聯網解決方案，協助各系統整合商和終端用戶於各式應用場景導入標準化、端對端的物聯網應用，具備快速部署、一站式服務之優勢。

利用英特爾物聯網技術平台、訊連的智能辨識科技，結合聯強系統整合商與終端用戶的一條龍服務優勢，提供市場最即時且最完整的AI防疫智能系統應用解決方案，協助終端用戶於醫院、零售店、中央廚房、工廠等各式物聯網場景，快速打造自動化、一站式的AI健康量測站，及整合口罩辨識、身分辨識的智慧安控解決方案。

物聯網 英特爾

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