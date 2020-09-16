研華攜手聰泰科技 將邊緣AI運算帶入遠程醫療

隨著AI影像辨識市場需求提升，工業電腦大廠研華（2395）近2年推出邊緣端AI影像推論系統，已成功應用在智慧交通、安全監控、工業視覺檢測與生產線流程管理。今年研華與影像串流領導廠商聰泰科技合作，透過高解析度、低延遲的影像擷取技術，實現遠程醫療也將邊緣AI視覺影像辨識帶入醫療領域。

研華工業用推論系統MIC-AI 於2018年底推出，其體積小、無風扇，結合輝達NVIDIA Jetson 小尺寸模組系統(SOM) 更適合在邊緣端進行AI推論。MIC-AI 擁有多種I/O與彈性客製化模組(i-Door/i-Module)，讓客戶能夠針對不同的使用情境，自由選擇輸入與輸出資料的介面。於大多數應用中，用戶可直接在MIC-AI 系列上的PoE接口或USB3.0高速接口上接收來自網路攝影機(IP Camera/Web Camera)的影像即可滿足AI影像辨識需求。

研華指出，相對於一般工業領域，醫療應用要求高影像解析度，同時影像需要在醫療過程中即時反應AI推論結果，透過PoE接口、USB 3.0輸入或是經過壓縮的影像難以被醫療應用接受。因此在醫療AI應用中，高解析度無壓縮與低延遲性影像串流處理技術成為重要關鍵。

聰泰科技為全球影像採集模組領導廠商，為廣電、醫療、教育、直播、工控及監控等專業技術領域，提供高音質與高畫質的影音採集、轉換產品。隨著AI視覺辨識科技崛起，工控領域影像處理需求大增。聰泰科技影像擷取卡提供HDMI、DVI、VGA、SDI的影像格式，其中主要被醫療領域使用為HDMI 與SDI格式，聰泰科技皆支援1080P 與4K高畫質，滿足醫療專業技術需求。

遠程醫療是將遠端的醫療現場資訊，透過通訊傳輸即時地傳回到醫療中心，讓病患能在第一時間內進行診斷。聰泰與研華合作的影像擷取卡DVP與聰泰軟體套件QCAP，能將醫療影像如內試鏡、X光、心電圖、超音波等影像資料，從取像、壓縮、串流、解碼到顯示，完整呈現在遠端資料中心，且進行AI視覺辨識，同時也能夠串流上也透過WebRTC可以實現遠程醫療教學視訊會議。

聰泰科技專業的影像處理技術，讓研華MIC-AI系統能夠將邊緣AI視覺辨識功能帶入醫療領域，讓醫療科技領域能用更簡單、更直觀的方式整合AI運算與遠程醫療。