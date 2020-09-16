夏普 將重啟中低階面板產線

鴻海集團轉投資夏普積極衝刺新八大智慧應用領域，智慧辦公、教育與健康都與夏普的筆電事業群DynaBook緊密關聯。夏普會長戴正吳昨（15）日預告，筆電事業將連續第三年獲利，預計明年向東京證交所申請股票掛牌上市；看好筆電需求熱到明年，夏普將重啟中低階面板生產線，以紓解面板供給吃緊問題。

夏普慶祝成立108年，在台灣同步舉辦創新科技展。戴正吳昨日在懇談會表示，因應「後疫情時代」，今年特地推出科技創新展，他對夏普的整合新應用很有信心，在商用部分持續推進。

戴正吳說，近來媒體報導與產業分析都指出筆電熱度到明年，他也認定這件事實，大家都在缺料、補料，至少到年底都會如此，且有延續效應。但他指出，因筆電熱度太突然，夏普是面板領先公司，重要客戶都有下單採購，但這次是中低階教育筆電螢幕大缺貨，也讓以生產高階面板為主的夏普吃了苦頭。

近期夏普接手日本中小尺寸面版廠日本顯示器公司（JDI）白山廠，戴正吳說，對經營有信心。他強調，面板是夏普原創產品，即使中國大陸補貼政策衝擊市場，但夏普仍擁有目前最先進的技術，近期夏普發起的專利訴訟屢屢獲得法院判定勝訴，證明夏普的面板技術具領先優勢。

在策略上，戴正吳也說，在接手夏普時，希望積極發展商務應用，未來希望夏普發展成服務類型的公司，整合8K加上5G以及AIoT的計畫。