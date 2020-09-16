聽新聞
test
0:00 / 0:00
索尼砍PS 5產量 彭博：對手任天堂 聲勢壯大
彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）指出，索尼因PS 5遊戲機的客製化系統晶片（SoC）遭遇生產問題，大砍PS 5產量預估，不僅將衝擊自家的硬體產品銷量，也將影響消費者對於索尼新主機的興致，並讓對手任天堂Switch的聲勢更加壯大。
索尼尚未公布PS 5確切上市日期，一般預期會趕在今年底購物旺季推出。據多家媒體報導，PS 5採用的SoC是索尼和超微共同開發的半客製化晶片，由台積電以高階7奈米製程生產。
高燦鳴指出，SoC生產遭遇良率問題，損失的不會只有硬體產品銷量，也會打壞消費者在新冠肺炎疫情期間對這款新主機的熱情。
雖然索尼只有少部分營收來自遊戲硬體銷售，平均每年占比不到10%，但這款新主機背負著重燃玩家熱情的重責大任，從而提振索尼遊戲軟體和訂閱服務的銷售動能，帶進更多營收和獲利。遊戲是索尼最大的營收來源，賺進的營業利益占比更達25%。
高燦鳴認為，索尼真的需要抓住這個時機，此時全球疫情已帶動各種居家活動激增，例如遊戲、串流服務、影片、以及在家健身，這股浪潮並非常常出現，特別是索尼旗下的許多事業都受到疫情的衝擊。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言