索尼砍PS 5產量 彭博：對手任天堂 聲勢壯大

彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）指出，索尼因PS 5遊戲機的客製化系統晶片（SoC）遭遇生產問題，大砍PS 5產量預估，不僅將衝擊自家的硬體產品銷量，也將影響消費者對於索尼新主機的興致，並讓對手任天堂Switch的聲勢更加壯大。

索尼尚未公布PS 5確切上市日期，一般預期會趕在今年底購物旺季推出。據多家媒體報導，PS 5採用的SoC是索尼和超微共同開發的半客製化晶片，由台積電以高階7奈米製程生產。

高燦鳴指出，SoC生產遭遇良率問題，損失的不會只有硬體產品銷量，也會打壞消費者在新冠肺炎疫情期間對這款新主機的熱情。

雖然索尼只有少部分營收來自遊戲硬體銷售，平均每年占比不到10%，但這款新主機背負著重燃玩家熱情的重責大任，從而提振索尼遊戲軟體和訂閱服務的銷售動能，帶進更多營收和獲利。遊戲是索尼最大的營收來源，賺進的營業利益占比更達25%。

高燦鳴認為，索尼真的需要抓住這個時機，此時全球疫情已帶動各種居家活動激增，例如遊戲、串流服務、影片、以及在家健身，這股浪潮並非常常出現，特別是索尼旗下的許多事業都受到疫情的衝擊。