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任天堂Switch看旺 原相、旺宏沾光
任天堂Switch遊戲機熱銷，積極調升出貨目標、對供應鏈追加訂單之際，索尼傳因晶片供應不順大砍PS 5出貨預估，市場預期買氣將轉移至Switch，使得Switch旺上加旺，旺宏、原相等Switch協力廠營運補。旺宏董事長吳敏求預告「第3季營運不會讓外界失望」。
業界人士指出，宅經濟推波遊戲機下半年需求持續發燒，相較於PS 5鳴槍起跑之際軟腳，任天堂在需求熱度不減下，將Switch出貨量提升至2,500萬台，增幅25%，年度產量將創新高。
旺宏是Switvh唯讀記憶體（ROM）獨家供應商，受惠任天堂拉貨強勁，旺宏產能滿載，第2季毛利率推升至35%，季增4個百分點，歸屬母公司稅後純益13.3億元，年增四倍、每股純益0.72元。旺宏本季單月合併營收每月站穩30億元之上，產能維持滿載，法人看好本季毛利率仍持穩向上，獲利同步可期。
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