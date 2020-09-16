任天堂Switch看旺 原相、旺宏沾光

「過去台灣重視硬體、代工製造，輕視軟體服務、品牌通路，後疫情時代勢必要面臨轉型！」工研院暨資策會董事長李世光15日指出，疫情衝擊產業型態及人們的生活方式，未來虛擬經濟將超越實體製造業，單打獨鬥的產業生態也將過時，共創共榮的服務導向才是布局的趨勢。

2020-09-15 18:20