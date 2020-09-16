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索尼砍PS 5產量 衝擊台鏈

經濟日報 / 編譯葉亭均、記者李孟珊張家瑋╱綜合報導
知情人士表示，索尼考量系統單晶片生產良率欠佳，調降今年度PS 5遊戲機產量近三成。（路透）
知情人士表示，索尼考量系統單晶片生產良率欠佳，調降今年度PS 5遊戲機產量近三成。（路透）

彭博資訊報導，索尼（Sony）考量新款遊戲機PS 5因關鍵客製化系統單晶片（SoC）良率欠佳，大砍今年度（明年3月底止）生產量近三成。索尼原訂今年底推出PS 5，如今新品還沒上市就調降生產量，不利台積電、聯發科、鴻海、和碩等供應鏈搶年底耶誕旺季商機。

彭博披露，索尼調降PS 5出貨預估，主因關鍵SoC生產良率低於50%，相關消息拖累索尼15日股價收盤應聲跌2.4%。據悉，PS 5最關鍵的SoC是超微處理器與繪圖晶片，以台積電7奈米生產，是否因製程問題導致相關晶片良率偏低，台積電昨（15）日表示，不回應市場臆測。

業界人士指出，PS 5核心架構採用超微Ryzen Zen 2中央處理器，最高時脈可達3.5GHz，繪圖晶片則為超微RDNA 2架構，有36組CU運算單元，時脈最高達2.23GHz，提供10.28TFlops浮點運算能力，皆以台積電7奈米製程生產，並將中央處理器、繪圖晶片、I／O晶片組等，利用封裝技術整合為單顆半客製化SoC。

彭博指出，SoC良率偏低影響PS 5產量，雖然現在良率逐漸改善，卻仍未達到穩定水準。知情人士說，索尼調降後的產量預測只是預估值，仍可能在今年度結束前再度調整。索尼發言人對上述消息不願置評。

台灣PS 5晶片供應商也恐波及。其中，聯發科為PS系列客製化運算處理器供應商，去年為PS Classic以安謀（ARM）架構Cortex-A35四核心處理器及繪圖處理器PowerVR GE8300打造「MT8167A」晶片，並供應相關電源管理IC。

新唐先前供應PS Classic音效晶片，法人圈預期PS5將持續供應相關產品。另外，PS 5 DualSense搖桿搭載四顆MEMS麥克風，其數位麥克風晶片由鈺太提供，恐都因PS 5出貨量降低而受影響。組裝廠方面，PS 5由鴻海、和碩操刀，預料也將修正出貨量。

彭博報導，索尼因應SoC良率不佳，調降今年度（明年3月底止）PS 5生產量，由原估1,500萬台降至約1,100萬台。分析師指出，SoC良率問題也可能提高零組件的成本，對索尼利潤造成壓力。

市場普遍預期，索尼將在16日舉辦線上活動，公布PS 5定價方案。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

索尼 台積電

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