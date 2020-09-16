紅色鏈搶蘋單又一樁 比亞迪奪iPad大單

紅色供應鏈搶台廠蘋果訂單又一樁。比亞迪集團旗下比亞迪電子首度證實，躋身蘋果iPad代工夥伴。目前iPad主要由鴻海、廣達、仁寶等台廠操刀，比亞迪電子跨足iPad代工，市場關注是否採殺價方式搶單，牽動台廠毛利率走勢。

上海證券報報導，比亞迪證實，蘋果今天在新產品發表會發布的新款iPad，由比亞迪電子負責組裝。比亞迪電子和母公司比亞迪都在香港上市，昨（15）日比亞迪股價大漲超過12%，比亞迪電子也漲約1%。

知名蘋果產業鏈分析師郭明錤在今年首份蘋果研究便曾預測，比亞迪將在2020年取代廣達，負責一部分入門款iPad組裝。他當時表示，如果比亞迪電子2020年順利生產iPad，在2021年將獲得更高版本iPad的組裝訂單。

有消息指出，蘋果之所以選中比亞迪電子代工iPad，不僅是因為比亞迪電子有成熟的代工經驗，還因為比亞迪的員工總數高達14萬人，其中有五分之一的員工曾參與到消費電子產品的相關生產工作，能為蘋果提供足夠產能。