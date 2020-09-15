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KPMG規劃創新轉型學院 助家族企業轉型

經濟日報 / 記者程士華／即時報導
KPMG安侯建業主席于紀隆。KPMG／提供
KPMG安侯建業主席于紀隆。KPMG／提供

今年受到疫情的關係，家族企業同時面臨生存及傳承接班的挑戰，安侯建業聯合會計師事務所今（15）日規劃「創新轉型學院」，協助企業面臨轉型挑戰。

安侯建業執行長曾國禓致詞時表示，時代、環境、潮流在變，企業如果想要能夠持續經營下去，就不能一成不變，傳承又同時面臨轉型升級的挑戰，勢必會顯得力不從心或失焦，必須制定出企業新的中長期目標及策略佈局，並且利用機會、重新轉型，才有再創企業價值的可能。

安侯建業家族辦公室主持會計師陳振乾表示，在傳承的道路上，接班的二代們常面臨究竟該持續守成還是要帶領企業轉型創新的兩難；而若是想要轉型，關於轉型策略的選擇，又會是一道難題。

安侯建業表示，下半年將規劃北中南三場的「創新轉型學院」，除了邀請到跨產業的二代菁英親臨分享轉型的心路歷程外，更透過與包含績效改善、數位轉型、審計、稅務、法律、企業社會責任、公開募資等各個面向的專家議題討論，讓家族企業能夠了解轉型可能面臨的問題，並思考規劃出合適的轉型策略。

疫情 募資

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