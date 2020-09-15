美中角力 戴正吳：夏普未來不會單押一邊

鴻海（2317）轉投資的日商夏普（Sharp）邁入108週年，旗下台灣夏普今（15）日舉行週年慶創新科技展，夏普會長戴正吳指出，夏普搞經濟不求政治，美中都是夏普的市場，夏普不會單押一邊。

對於美中競爭加劇，夏普未來策略發展，戴正吳表示，美中都是夏普的市場，夏普搞經濟不求政治，希望在美中兩邊都有長遠的發展。

在印度市場部分，夏普早年已進軍過，但成績不盡理想，現在在印度當地以B2B應用為主，夏普目前也在觀望時機，決定未來如何深耕印度。

夏普於9月15日正式邁入108週年，自2016年8月夏普進入新體制以來，經過了四年期間，夏普推動了事業變革轉型「Transformation」並制定了嶄新的事業願景以「8K + 5G和AIoT改變世界」，展望在下一個100年可以為全人類持續貢獻所長。

總體來說，夏普以居家影視，生活家電，智慧型手機和商用設備等現有業務為基礎，致力於「8K設備和技術的開發」，「AIoT商品的拓展&平台的建設」。 另，夏普進行「8K+5G系統的整合服務」、「發展5G相關業務」、「擴展COCORO LIFE服務」和「加強雲端服務」。

透過橫向和縱向的整體發展，夏普將從以往的硬體與設備為主的事業，朝向成為結合軟硬體及科技服務的多元系統，以及提供解決方案為主的事業體永續前進。尤其是，面對現今嚴峻的新型冠病毒疫情以及全世界都面臨的人口老齡化等社會問題，夏普將更加關注健康，醫療和長照關懷領域的研究與開發。