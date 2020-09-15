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數位浪潮競爭丕變 產業著眼虛擬經濟

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
數位化及連網是數位技術應用的前提，也是數位轉型的基礎。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
數位化及連網是數位技術應用的前提，也是數位轉型的基礎。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「過去台灣重視硬體、代工製造，輕視軟體服務、品牌通路，後疫情時代勢必要面臨轉型！」工研院暨資策會董事長李世光15日指出，疫情衝擊產業型態及人們的生活方式，未來虛擬經濟將超越實體製造業，單打獨鬥的產業生態也將過時，共創共榮的服務導向才是布局的趨勢。

未來快魚吃慢魚

「人們生活習慣受疫情轉變非常巨大，連總統接見外賓也改為碰肘而不握手。」前經濟部長李世光在第255次「公亮紀念講座」中說，疫情衝擊也迫使消費型態改變，鼎泰豐原本1年能賣上千萬個小籠包，但現在外國觀光客不能來台灣玩，「連中、美的消費能力都大幅衰減，全球消費力下降必然影響到生產端。」

李世光指出，與此同時，遠距控制與維運技術對應在發展，這需要更為穩定、安全、不間斷的網路通訊服務，也會催促5G、區塊鏈、資訊安全等產業升級。「誠如前洲際酒店集團資訊長Eric Pearson所說，『未來的世界將不是大魚吃小魚，而是快魚吃慢魚。』」網路資料量大幅增加下，AI及雲端等科技也價值倍增。

實體經濟轉型虛擬

「數位化及連網是數位技術應用的前提，也是數位轉型的基礎。」李世光舉例，IBM最初做時鐘、打字機跟打卡鐘，後來商業模式大轉型變成賣電腦；30年來產業幾經變化，從PC到網際網路、從行動到雲端到共享經濟，競爭對手不僅是行業內，很可能是其他產業的巨頭公司，新進入者的不同玩法已徹底改變市場規則。

李世光指出，數位轉型可分產業及社會面，前者著重企業的商業利益，後者則是透過效率提升及減少意外，提升社會及環境品質。有段時間網路都說「長尾」很重要，但與客製化的碎片市場相較，很多人回頭重視企業主導的規模經濟，「先產再銷的B2C結構VS先銷再產的C2B結構，都有機會達成無國界數位經濟。」

「有調查顯示，遊戲主機的玩家都不吃飯，而喝能量飲，業者從而發想可從主機平台自己販賣能量飲並發廣告。」李世光強調，數位經濟浪潮下的產業競爭前所未見，客戶需求遽變，新興技術出現帶來各式數據擴增，也把競爭關係重塑。「過去台灣重硬體、代工製造，未來勢必要朝向品牌通路及共享經濟來投資布局。」

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李世光 疫情 共享經濟

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