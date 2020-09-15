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元山今年獲利將優於去年 明年展望更旺

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

元山（6275）受惠東莞新廠啟用並順利進入量產，以及遞延的高階IT及網通需求居高不墜，目前歐洲車用風扇拉貨動能雖較上半年緩和，仍能維持全年營運樂觀可期，元山總經理劉賢文預估，今年全年獲利將優於去年，明年因家電、車用電子、高階IT與網通三大業務皆會成長，看好營運表現將優於今年。

元山於今年第2季調整營運事業結構，將過去熱傳、家電兩大事業群，依產品類別與出貨對象，細分五大事業領域：汽車電子、高階IT與網通、生活家電、策略品牌及其他工業，截至今年前8月各營收占比分別為28%、37%、14%、10%及11%。

其中又以高階IT與網通成長幅度最為顯著，元山指出，該事業群包括電競、5G雲端數據資料中心及伺服器等散熱需求，受惠疫情帶動宅經濟發威，以及遞延的5G需求開始起跑，有效接續車用訂單，挹注元山下半年營收進帳。

在車用風扇佈局方面，由於東莞塔崗新廠於今年正式啟用量產，全廠區每月最大產能可達120萬台風扇，現階段投入60萬台機器設備及相關配置，在產能利用率為40%的情況下，元山營收規模已見明顯提升，後續將依接單狀況擴增，並持續推動自動化智慧製造升級。

而歐洲車市則已進入需求與庫存調節期，拉貨動能趨緩，然元山在第1季超前佈署，做好生產與供應鏈管理，對集團營收與獲利影響有限，全年仍能維持穩健成長。

展望未來，劉賢文表示，今年下半年毛利率及獲利可望維持上半年水準。從全年來看，元山今年獲利將優於去年。而明年因家電、車用電子、高階IT與網通三大業務皆會成長，看好營運更勝於今年。

現階段全球疫情仍未見尾聲，國際經濟變數較多，然而元山過去提前佈局與規劃，加上東莞新廠適時加入生產營運行列，使疫情並未對元山造成直接的衝擊，第2季營收反逆勢成長創下單季歷史新高紀錄，上半年稅後淨利4,756萬元，每股盈餘（EPS）0.68元，獲利已接近2019全年。

網通 營收

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