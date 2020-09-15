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志聖攜均豪、均華組聯盟 發展一站式服務

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
志聖工業董事長梁茂生。記者尹慧中／攝影
志聖工業董事長梁茂生。記者尹慧中／攝影

志聖工業（2467）、均豪精密與均華精密這三家公司，於今（15）日宣布，組成G2C聯盟，希望發展一站式服務，成為台灣半導體產業的新潮流。均豪董事長陳政興表示，這是新的開始，也可展現三家公司對半導體產業的技術能量與企圖心。

上述三家公司指出，隨著AIoT、 5G、車載和物聯網技術及應用興起，帶動SiP、AiP、Micro/Min LED等高階載板技術持續發展，高階封裝技術發展日新月異，加上半導體朝向異質整合的趨勢發展，帶動泛半導體應用市場高速成長。均豪在5年前開始為轉型至半導體產業及AI智慧製造準備，累積多年的關鍵軟硬體核心技術，結合客戶端領域知識打造「均豪智慧機械平台」。

均豪在4年前與IBM合作簽訂技術授權，共同開發高敏度皮秒IC分析儀(PICA)，即將進駐晶圓大廠進行驗證。陳政興說，這項產品能解決目前10奈米以下製程中，現有設備還無法檢測的問題，進行前段製程的失效分析，即將進入收割期。

陳政興也提到，目前已在高雄成立G2C聯合服務據點，以對應封裝大廠的需求，聯盟也規畫建構驗證實驗室或平台，提供客戶便利、即時全面的一站式解決方案。

另外，志聖近幾年半導體設備的發展重點，從高階封裝用貼膜設備，目前也已進入晶圓半導體廠的供應鏈。

同時，均華董事長梁又文表示，G2C聯盟對設備業來說是一大突破，過往科技大廠需要接洽不同的設備商去串接整合，G2C聯盟節省客戶採購的不確定性，達到單一窗口對接，能有效省下溝通時間，更能保證設備整合程度。

半導體 均豪 晶圓

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