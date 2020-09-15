大宇資董座涂俊光家族 傳爭取威盛旗下全達經營權

王雪紅創立的威盛集團旗下全達（8068），爆發經營權之爭，今年8月初，由手握全達4.55%股權的「聯合威碼」以監察人身分，公告9月22日申請召開股東臨時會，全面改選董事。據稱，此次經營權爭奪戰由大宇資（6111）董事長涂俊光家族發動，而聯合威碼的代表人涂俊榮，正是涂俊光的弟弟。

全達成立於1997年5月，2004年3月上櫃，從事半導體零組件銷售，包括通用型介面IC、CPU、通訊IC、液晶顯示器（LCD）模組、無線通訊模組、電視牆等產品，現任董事長為王雪紅夫婿陳文琦。2015年，切入第三方支付，因此引進大宇資訊、新浪網創辦人姜豐年等投資夥伴。

全達最風光時，2007年股價曾達180元。但每況愈下，2008到2013年連虧六年，2014年轉虧為盈後，連五年獲利，去年再度轉虧，今年上半年累計小虧200萬元，每股虧損0.03元；累計前八個月營收11.96億元，年減達30%。

據《鏡周刊》報導，此次涂俊光家族發起經營權爭奪戰，為的是要讓手上投資的公司，借全達的殼上市。大宇資則回應，此為董事長以個人名義所做的投資，無關公司發展。