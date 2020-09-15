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東莞新廠挹注、高階IT網通需求 元山樂觀看全年營運

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導
圖為元山科技董事長陳建榮。報系資料照
圖為元山科技董事長陳建榮。報系資料照

車用及高階網通IT散熱大廠元山科技（6275）看好今年因東莞新廠啟用，並順利進入量產，加上遞延的高階IT及網通需求不墜，看好全年營運樂觀可期。

元山今年第2季調整營運事業結構，將過去熱傳、家電兩大事業群，依產品類別與出貨對象，細分五大事業領域：汽車電子、高階IT與網通、生活家電、策略品牌及其他工業，截至今年前8月各營收占比分別為28%、37%、14%、10%及11%，其中又以高階IT與網通成長幅度最為顯著，元山指出，該事業群包括電競、5G雲端數據資料中心及伺服器等散熱需求，受惠疫情帶動宅經濟發威，以及遞延的5G需求開始起跑，有效接續車用訂單，挹注元山下半年營收進帳。

在車用風扇布局方面，由於東莞塔崗新廠於今年正式啟用量產，全廠區每月最大產能可達120萬台風扇，現階段投入60萬台機器設備及相關配置，在產能利用率為40%的情況下，元山營收規模已見明顯提升，後續將依接單狀況擴增，並持續推動自動化智慧製造升級；而歐洲車市則已進入需求與庫存調節期，拉貨動能趨緩，不過，元山在第1季超前佈署，做好生產與供應鏈管理，對集團營收與獲利影響有限，全年仍能維持穩健成長。

展望未來，元山維持審慎樂觀態度，5G帶動伺服器、雲端數據資料中心等剛性需求不變，市場僅遞延而未消失，帶動元山在高階IT與網通營收占比提升，在電競應用方面，將持續專注於品牌產品包含主機板、儲存硬碟的散熱解決對策上，並深化與品牌商的合作模式，共同開發未來新品；在雲端系統領域部分，則持續發展高效能智慧通風風扇，提高散熱通風與冷卻效能。

元山指出，現階段全球疫情仍未見尾聲，國際經濟變數較多，然而元山過去提前佈局與規劃，加上東莞新廠適時加入生產營運行列，使疫情並未對元山造成直接的衝擊，第2季營收反逆勢成長創下單季歷史新高紀錄，上半年稅後淨利4,756萬元，每股稅後純益（EPS）0.68元，獲利已接近2019全年，今年集團穩定求發展，全年可望維持成長趨勢不變。

營收 網通

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