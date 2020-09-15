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宏達電Vive攻醫療應用 協助中風患者術後復健

經濟日報 / 記者何佩儒／台北即時報導
圖／宏達電提供
圖／宏達電提供

宏達電（2498）今（15）日宣布，旗下虛擬實境（VR）產品廣泛應用於各領域及產業，近來在醫療領域已可協助病患進行復健。總部位於美國加州的醫療設備公司Penumbra致力研發、設計與製造協助中風和其他神經血管性疾病患者臨床復健的設備，透過Vive FOCUS一體機頭戴顯示器所研發的REAL復健系統及供復健師使用的TherapyView系統，目前已由Cooper University Health Care First Hospital採用，並獲良好的評價。

據研究顯示，中風和神經血管性疾病患者因認知能力受損與身心的挫折，術後復健之路相當艱辛且漫長，復健效果端視病患的中風程度與復健持續力。Penumbra採用虛擬實境技術開發了REAL復健系統，為中風與神經血管性疾病患者的復健帶來突破，也讓醫院的復健設備有更加多元的選擇。

REAL虛擬實境復健系統已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）核可通過，一體成型且採無線設計，便於患者攜帶並能在各式場地中使用。虛擬實境所提供深度沉浸式場景能有效且大幅激發「神經可塑性」，加快神經修復，且相較傳統復健方式，虛擬實境能提供更安全及更具互動式的場景，還能依病患不同的需要與受損部位即時調整難易程度，有效提升病患復健的意願與動機。

在REAL仍處於研發階段時，美國紐澤西州重要的醫療及醫學研究機構Cooper University Health Care即由Cooper Neurological Institute （CNI）派出團隊與Penumbra緊密合作，在醫院中使用REAL進行實地測試，並提出對調教與優化系統相當有幫助的建議。

第一位使用的患者Deb表示，REAL所提供的復健場景與使用者體驗相較於傳統復健方式猶如天壤之別，當他進入虛擬實境，甚至能忘記自己是個中風的患者，能享受在其中而忘卻復健的艱辛。REAL復健系統更在今年美國頂級設計獎Core77裡的衛生與健康（Health & Wellness）項目中獲獎。

復健 虛擬實境 中風

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