英特爾拆分IC 尋求彈性委外代工

英特爾委外晶圓代工相關事宜受到外界矚目，英特爾旗下英特爾創新科技晶圓代工暨委外封測管理大中華區總監謝承儒今（15）日表示，先前英特爾已提到，一顆大的IC拆分之後，就可以擁有很多彈性，評估什麼部分在哪裡生產對於英特爾是最具有優勢，同時，英特爾也擁有很先進的封裝技術，會用以支援未來的產品設計。

至於哪些部分的拆分晶片比較可能外包生產，謝承儒認為，外界可思考的是，IC拆分之後，哪些部分不能一直微縮，或是哪些部分經常需要更改或客製化，必須有很大的設計彈性，就應該是拆分出來較好，讓IC主體不變，只要更改拆分出去的部分就好，可縮短設計時程，讓整個產品可以很快上市。

對於若產品要從英特爾轉到其他晶圓代工廠生產，需要多久準備時間，謝承儒說，很難給個明確數字，端視產品設計複雜度、大小等情況，可能需要幾個月到超過一年的時間都有可能。

謝承儒也提到，英特爾併購很多公司，所以跟外部的晶圓代工事業合作範圍其實很廣泛，其中有些公司在併入英特爾之前，就已經與台積電有合作。