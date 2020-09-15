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業界首創 遠傳門市導入「電子表單行動自助服務」

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

遠傳今（15）日宣布於實體門市導入「電子表單行動自助服務」，藉由「QR Code客戶自助功能」，讓消費者在申辦服務時，可將證件以個人手機或平板拍照上傳，不但環保免紙本、且畫面直覺易用，具體落實創新數位化服務。

遠傳（4904）此次領先業界，於全台直營、加盟門市率先導入「電子表單行動自助服務」，在銷售及服務過程中，若消費者申辦的服務需留存證件，即可使用「QR Code客戶自助功能」，以自己的智慧型手機或平板，掃描申辦服務時所產生的單次專屬QR Code連結，拍照上傳證件並觸控簽名，過程中既不會產生額外傳輸費用、更無法使用已儲存於智慧型手機或平板相簿內照片上傳，再加上限時使用的QR Code連結，提升流程的便利性及效率化。

隨著5G開賣，遠傳在實體門市不但推出熟客預約服務，藉由大數據技術，優先預約門市活動及申辦業務，深化客戶服務維繫與5G業務推動，創新升級讓客戶從心感受遠傳的全通路服務體驗，也持續推廣門市數位化服務及善盡綠能環保社會責任，除了減少紙本使用外，更進一步為客戶想得更遠、提供便利有效率的貼心服務。

智慧型手機 遠傳 平板

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