麗豐、羅麗芬招商衝刺Q4業績 營運動能向上

麗豐-KY（4137）看好第4季旺季效應，緊鑼密鼓進行拓增加盟店的招商活動，公司表示，9月起陸續前進湖南、寧夏、華南大區、山西等地區召開招商會，同時強化既有店與新增加盟店經營成效的計畫，期望在接下來的換季保養需求、民生消費旺季帶動下，營收逐季增溫。

羅麗芬-KY（6666）也表示，今年第二場招商大會已預訂於10月舉辦，預期參與人數將會再提高，可望帶動第4季營運向上成長。

麗豐-KY表示，今年初因受到疫情的衝擊及影響，公司為恢復以往的營運水準及展店目標，正積極整合線上線下通路、並與阿里六大 APP 合作、優化加盟店通路品質、在線直播護膚課程等，目前克麗緹娜截至8月底全球總加盟店數已達到4,794家，9月起陸續啟動多場招商會，看好第4季旺季效應。

除了進行實體招商活動外，為迎接第4季產業旺季的需求，麗豐旗下主營通路「克麗緹娜」門市也已祭出每月優惠活動，凡於每月8日蒞臨門店即享有專屬節日禮遇，有望推進平均單店銷售業績成長；另一方面，透過旗下「新美力」電商平台、官方網站以阿里巴巴購物平台等上架銷售，包括 CHLITINA 護膚品、舒冷、巴部農天然鹼性礦泉水等系列產品，以利線上線下渠道雙向導客。

羅麗芬-KY表示，上半年受疫情影響，實體店面消費驟減，公司強化旗下品牌產品的線上營銷，並積極拓展線上新零售品牌「伊姿佰EasyBio」市場，在疫情趨緩以及防疫嚴謹的條件下，公司下半年恢復實體活動，7月初已舉辦今年第一場招商大會，10月預計舉辦第二場招商大會。透過積極宣傳，增加與下游美容院業主及消費者互動，期能收到線上＋線下雙軌行銷的加乘效果。