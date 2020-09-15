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SEMI成立高科技創新創業平台 協助新創鏈結產業

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

為促成高科技企業和新創互補合作，SEMI國際半導體產業協會（SEMI）於今(15)日宣布成立「高科技創新創業平台」，並將在SEMICON Taiwan 2020國際半導體展期間，舉辦半導體新創技術發表會與系列論壇。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，1980、90年代，台灣半導體產業新創事業蓬勃發展，在國發基金及民間創投的全力支持下，孕育出台積電及聯發科等世界級企業，使得台灣半導體產業成為支撐全球產業發展的重要命脈。

為延續半導體產業永續成長動能，SEMI特別建構高科技創新創業平台，希望協助成熟企業善用新創投資、併購及私募股權基金等工具，獲取外部創新、擴大競爭優勢，並扶植新創企業，加速接軌國際市場。

SEMI高科技創新創業平台將定期聚集國內外高科技企業領導人、企業創投、傳統創投、新興科技及財顧專家等成員，交流投資經驗、產業趨勢及外部創新工具等議題，並透過促成成熟企業與新創事業互補合作，協助新創鏈結產業，取得募資、商機及技術合作等機會。

半導體 創投

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