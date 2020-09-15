當沖穩定獲利的人多嗎？網友秀出對帳單、分享8大心法
最近在PPT中，熱議的話題「現股當沖能穩定獲利的人多嗎？」，其中一位投資人秀出自己的對帳單，表示每日當沖額度100萬元，9月至今的績效達14.5萬元。
原PO表示，當沖能穩定獲利的人一定不多，十個有八個會輸錢，但就是有兩個能賺錢的。
他分享自己心得表示，當沖的心態很重要：
1.不能凹單
2.出手點位很重要，好好選球，風向看準了再打；
3.打對了，只要風向不變，要有耐心期待獲利；
4.打錯了，只要稍稍虧錢，必須認賠出清；
5.認清自己能輸多少，可以輸錢，不能陣亡；
6.出手後，立即思考停損點位；
7.搭配量能，可以猜測出這一球會飛多遠
8.如果出手了，發現不會動，就無聲無息緩緩離場。
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