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謝金河看好台灣這家公司 跟著任天堂也有好運走！

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

財信傳媒董事長謝金河表示，日本遊戲業霸主任天堂交出漂亮的業績，近期股價更寫下61,300日圓的新高，市值達7.8兆日圓，若是在台灣將是僅次於台積電的第二大巿值企業；他強調，「任天堂靠著創新，正帶引日本企業走向新的道路，台灣的旺宏（2337）跟著任天堂，也會有好運走！」。

謝金河以「任天堂開啓日本新時代」為題在臉書發文指出，日本遊戲業霸主任天堂公布到6月底止的當季業績，營收3,581.06億日圓，年增108.71%，淨利1,064.82億日圓，年增541.31%。

他說，任天堂股價從27,050日圓上漲到61,300日圓，漲幅126.6%，在日本經濟陷入衰退，第2季經濟成長率出現負27.8%的頹勢下，任天堂逆勢創造奇蹟，給了日本再生一盞明燈。

謝金河表示，任天堂是日本老牌遊戲公司，從掌上遊戲機Game Boy、體感遊戲機Wii、到混合式交換機Switch，面對微軟、Sony的競爭，任天堂在社長古川俊太郎督軍下，這兩年從寶可夢劍、寶可夢盾、到「集合吧！動物森林會」，一直引起市場廣大迴響。

他強調，尤其是毛利率高的電子版下載，讓任天堂搖身變成訂閱服務的企業，今年毛利率從41.7%拉升至49%；最近任天堂宣布增產Switch3,000萬台，顯著的成長幅度讓股價不斷走高，創下61,300日圓新高，市值達7.8兆日圓，如果是在台灣，將會是僅次於台積電的第二大巿值企業。

謝金河認為，「任天堂靠著創新，正帶引日本企業走向新的道路，也許在菅義偉時代，任天堂與Sony會成為日本新經濟的領航企業。台灣的旺宏跟著任天堂，也會有好運走！」。

任天堂 日圓 謝金河 旺宏

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