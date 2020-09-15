8吋晶圓看漲一成 外資喊聯電目標價30元

晶圓代工廠調升不斷，滙豐證券最新報告預測，第4季8吋晶圓將漲價一成，聯電（2303）產品報價較上半年大幅提升，樂觀情況下，聯電每股純益（EPS）升幅上看15%，投資評級升上「買進」，目標價喊到30元。

滙豐升評是野村、高盛、摩根士丹利等外資之後，又一家券商喊進聯電，其中，滙豐的30元目標價緊追高盛的32元，再次為大摩28.5元，野村28元。已有兩家都把聯電喊上「三」字頭。

利多激勵聯電今開高大漲，表現居晶圓代工三雄第一，盤中一度翻漲5%，抵25.15元。

滙豐表示，聯電先前展望今年晶圓報價持穩，但看好明年需求強勁，由於RF、PMIC、DDIC等訂單動能旺盛，8吋晶圓有望自第4季起反應熱烈需求，推估漲幅將較第3季上漲一成，聯電下半年8吋晶圓價格（ASP）將比上半年增長8%。

滙豐指出，8吋晶圓到明年還會漲，預期比今年價格再漲一成，對比往年約衰退5%大幅走強。滙豐並對聯電獲利做敏感度分析，假設2021年8吋晶圓年化漲幅達15%-20%，聯電EPS可提升9%-15%之多。

此外，滙豐還看好三星、聯詠及MagnaChip OLED驅動IC訂單塞滿聯電28吋晶圓產能，能見度看到明年上半年，加上WiFi、TV SoC、指紋辨識、CIS ISP與利基型記憶體挹注12吋需求，聯電28奈米產能利用率有望從第2季的六成，逐步拉升到明年底逾九成。

滙豐說，由於美中貿易戰影響，全球無晶圓廠加大對聯電下單力道，優先性高於中國晶圓代工廠。龐大的代工需求將化為聯電具體的基本面。推估聯電2020-2022年EPS可達1.5元、1.96元、3元，三年內獲利翻倍。