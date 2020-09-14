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NVIDIA若成功收購Arm 美國將主導全球晶片產業發展

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

針對NVIDIA擬以400億美金收購全球矽智財龍頭Arm一案，TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，倘若NVIDIA成功收購軟銀旗下的Arm，美國將掌握x86與Arm兩大陣營的生態系統，在CPU領域建立起無可撼動的地位，無疑將加大美國對中國半導體發展的牽制力道。

拓墣產業研究院分析師姚嘉洋指出，此收購案完成後，NVIDIA短期內的重心還是以資料中心與自駕車兩大領域為主。在資料中心方面，NVIDIA過去一直是重要配角，但長年來資料中心一直被Intel的x86架構所壟斷，儘管Arm陣營近期在超級運算領域取得冠軍，但終究是宣誓大於實質意義。如今NVIDIA的GPU加上Arm的CPU架構，或許有機會一改資料中心的生態面貌。

NVIDIA在自駕車的車用主要SoC領域不斷推陳出新，從先前的Parker、Xavier，再到Orin處理器，Arm的CPU IP皆扮演其重要角色，而Arm近年在車用CPU的發展，對於NVIDIA在車用SoC的發展也會有不少加分。

觀察近期各大晶片業者的收購策略或是發展上，頗有逐漸聚焦且收攏的態勢。若NVIDIA能成功收購Arm，等同智慧型手機兩大作業系統陣營Android與iOS皆在美國陣營掌握之中。而資料中心、自駕車領域乃至於國防航太等領域，美系晶片業者也是一口氣掌握所有話語權。對中國科技產業而言，短期來看，勢必得更加依賴美系業者的技術輸出，拖慢中國晶片自主化的進程，加上EDA領域多半也是美系業者所掌握，綜觀來看，衝擊最大仍是中國晶片產業。

反觀對台灣IC設計產業的影響，NVIDIA一向與台系供應鏈保持友好關係，而Arm執全球矽智財供應商牛耳，如聯發科、瑞昱與聯詠等，皆十分倚重Arm的矽智財方案，然台系設計業者所聚焦領域多為智慧型手機、面板、網通、物聯網與電腦週邊等晶片產品，所以此一收購案在各國政府通過後，NVIDIA搶食台系IC設計業者的應用市場可能性較小。

不過，該收購案仍然需要各國政府的同意方能執行。在美國方面，各大晶片業者的態度將會有很大程度影響美國監管機關的判斷；中國方面，基於中美貿易仍處於相當緊張的態勢，過去Qualcomm收購NXP一案在中國不放行的情況下最後以失敗告終，倘若中國政府放行此次收購案，無疑是加大美國對中國半導體發展的牽制力道，不過中國政府是否會基於加速國內半導體自給自足的需要而有條件的同意此併購案，或許在美國大選後才會較為明朗。

NVIDIA Arm

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