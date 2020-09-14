華碩攻伺服器 發表全新ESC4000A-E10

華碩（2357）強攻伺服器事業，今（14）日宣布推出全新伺服器ASUS ESC4000A-E10，搭載最新NVIDIA A100 PCIe GPU，並具備PCIe 4.0高速傳輸介面與OCP 3.0網路功能，提供超乎想像的加速運算效能與彈性，即使面對最嚴峻的資料運算處理也無所畏懼。

華碩持續與NVIDIA強強聯手，協助全球最高效能的彈性資料中心，執行AI、資料分析及高效能運算（HPC）等應用，為GPU伺服器的運算效能寫下嶄新篇章。

ASUS ESC4000A-E10是世界首款採用7奈米資料中心設計，並支援PCI Express 4.0的x86架構處理器—AMD EPYC 7002，相較於前代7001處理器，提升2倍的運算效能及4倍的浮點運算能力。為滿足資料中心或企業環境的AI、高效能運算(HPC)及虛擬桌面基礎架構(VDI)等應用，ASUS ESC4000A-E10最高可支援4個高效能雙插槽或8個單插槽GPU，包括最新NVIDIA A100 PCIe、Tesla T4及Quadro，以提供最佳效能，讓使用者能更快速、更有效率地完成高需求運算任務。

ASUS ESC4000A-E10配備多達11個PCIe 4.0插槽，以進行運算、繪圖、儲存及網路等裝置擴充。PCIe 4.0更提供高達16 GT/s的傳輸速度，為PCIe 3.0頻寬的2倍，耗電量更低，並具備更好的通道擴充性及向下相容性。透過彈性的機殼設計，ASUS ESC4000A-E10最多可容納８個熱抽換3.5吋或2.5吋儲存裝置，其中４個可組態為NVMe SSD，即使資料量再龐大，也能因應各種儲存需求，進行有效管理。

網路方面，ASUS ESC4000A-E10配備OCP 3.0網路介面卡，可為需要高頻寬、低延遲網路的高效能運算(HPC)應用提供最高200 Gbps的速度，以連接多個節點，整合為強大的運算叢集系統。