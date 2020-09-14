引領AI發展方向 台企最重視分析、數據及資安

安永聯合會計師事務所今（14）日發布《大中華區人工智慧成熟度調查》，調查發現，相較於中國大陸及港澳地區，台灣企業高階主管，更重視AI在高階分析、數據管理及資訊安全等領域上的表現。

《大中華區人工智慧成熟度調查》調查由微軟贊助，針對台灣、大陸、香港、澳門等地共105間企業進行訪談，涵蓋專業服務業、製造與能源、資訊技術與媒體、金融服務、醫療健康、零售、基礎設施與運輸產業等。調查指出，台灣企業高階主管在評估未來AI所帶來的影響時，普遍持較為積極的態度。

安永表示，大中華地區近十年來共有3,678件AI投資事件，總交易金額新台幣13,483 億元，過去十年AI投資件數與金額持續走高；在台灣對AI投資中，資通與媒體產業是獲得投資數目和金額最多的產業。

調查顯示，72%大中華區受訪企業相信，AI將在未來五年內對行業產生相當程度影響；而台灣受訪企業更有80%這麼認為，顯示受訪的台企高階主管在評估未來AI所帶來的影響時，普遍持較為積極的態度。

調查共鎖定AI所對應的八項能力，包括數據管理、資訊及網路安全、高階分析、應用場景辨別、人工智慧領導力、新興技術、企業創新管理、敏捷開發等，在滿分5分的評比中，受訪台企多半認為高階分析、數據管理是最重要的發展方向，二項領域皆拿到4.5分，高於大陸、香港及澳門受訪者的平均。

安永表示，60%受訪台企認為自身的「數據管理」能力很有競爭力，顯示台灣企業非常認可數據管理的重要性，也著重培養企業內部的數據管理能力。

值得注意的是，台灣企業對資訊及網路安全重要性評價(4.4分)僅次於香港及澳門(4.5分)；但在資訊及網路自評安全競爭力的分數，台灣企業的自評分數與大中華區水準持平(3.5分)，香港及澳門企業仍處於領先地位(3.7分)。

調查顯示，大中華區最受關注的人工智慧商業風險，分別為監管需求(56%)、系統維護(44%)、個人影響(36%)；而台灣受訪企業最關注風險為個人影響（45%），顯示台灣企業管理階層需平衡員工對失去工作的擔憂，其次為監管需求及系統維護。

安永諮詢服務公司總經理張騰龍表示，新冠病毒疫情持續在全球蔓延，所產生之不確定性已造成產業革命，進入後疫情時代，企業更需要積極思考如何運用數位工具進行數位轉型，以提升在市場的競爭力，AI人工智慧應用就是其中極重要的科技運用之一。