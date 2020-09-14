晶電衝Mini LED 第4季業績貢獻擴大

全球率先進行Mini LED研發的台灣LED廠晶電（2448）在今年上半年終端市場持續進行Mini LED產品導入，在進入下半年全球電子產業旺季之後，市場估計該公司第4季時，Mini LED相關產品出貨將佔集團總產能的20%，對晶電提升營運及毛利率的貢獻將越來越顯著，也將明年業績提升有明顯挹注。

全球Mini LED產品經過近二年的推廣和消費市場發酵之後，逐漸在今年顯現成果，今年以來，中大尺寸的顯示器產品幾乎都可以見到Mini LED的新品推出，原本市場初期只鎖定在高階的電競顯示器，但今年延伸到大尺寸的電視也有廠商推出Mini LED產品，顯示下游在消費市場也逐漸獲得正面回應。

國內領先研發Mini LED的晶電，該公司的 Mini LED 產能持續進行轉換，在台灣的產能約50%產能轉換為Mini LED，若以集團總產能來看，目前約在10%以上，接近20%水準，因生產設備可望於10月通過大客戶認證，晶電預計10月將拉高 Mini LED 投片量，並提升良率；終極目標則為台灣廠區 95% 產能進行轉換，2021 年第1季有望達陣。

市場法人認為，明年在Mini LED營運佔比大幅提升之後，晶電毛利率將可望有明顯的提升，明年全年的業績表現值得期待。