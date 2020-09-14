聽新聞
test
0:00 / 0:00
台塑集團攻進蘋果鏈 旗下福懋奪蘋果新品訂單
台塑集團企業告捷，旗下紡織廠福懋 （1434）傳打入蘋果供應鏈，包括蘋果新一代智慧音箱 HomPod 2、頭戴耳機 AirPods Studio皆使用福懋的外層布料，這同時也是繼南亞科外，台塑第二家打入蘋果供應鏈的轉投資公司。福懋今證實打入蘋果供應鏈，公司表示，透過瑞士轉投資公司與蘋果正在開發合作產品中，主要出貨項目為人造皮革布，未來是由台廠還是瑞士廠出貨則仍在評估。
受此利多激勵股價急拉，福懋今盤中股價一度來到33.7元，漲幅達8%。
福懋此次是與持股五成的轉投資瑞士機能布廠 Schoeller Textil，共同打進蘋果新一代音訊產品紡織外層布料，並由福懋供應上游原料。據悉，Schoeller Textil一直在爭取蘋果訂單，此次順利打入供應鏈。
福懋去年看上合作多年的瑞士機能布廠 Schoeller Textil，雙方在去年簽下投資意向書，並在今年3月福懋以12.8億元認購Schoeller 50%股權。雙方過去的合作方式包括合作開發以及委託下單出貨，Schoeller Textil多為高階紡織品，而福懋入股後，雙方也從技術、製造授權，提升為全面性的創新、研發及技術、生產的共同合作，開發功能性紡織品，如體育、室外、生活等以及防護紡織品，如警察、軍事等。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言