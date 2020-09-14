台塑集團攻進蘋果鏈 旗下福懋奪蘋果新品訂單

台塑集團企業告捷，旗下紡織廠福懋 （1434）傳打入蘋果供應鏈，包括蘋果新一代智慧音箱 HomPod 2、頭戴耳機 AirPods Studio皆使用福懋的外層布料，這同時也是繼南亞科外，台塑第二家打入蘋果供應鏈的轉投資公司。福懋今證實打入蘋果供應鏈，公司表示，透過瑞士轉投資公司與蘋果正在開發合作產品中，主要出貨項目為人造皮革布，未來是由台廠還是瑞士廠出貨則仍在評估。

受此利多激勵股價急拉，福懋今盤中股價一度來到33.7元，漲幅達8%。

福懋此次是與持股五成的轉投資瑞士機能布廠 Schoeller Textil，共同打進蘋果新一代音訊產品紡織外層布料，並由福懋供應上游原料。據悉，Schoeller Textil一直在爭取蘋果訂單，此次順利打入供應鏈。

福懋去年看上合作多年的瑞士機能布廠 Schoeller Textil，雙方在去年簽下投資意向書，並在今年3月福懋以12.8億元認購Schoeller 50%股權。雙方過去的合作方式包括合作開發以及委託下單出貨，Schoeller Textil多為高階紡織品，而福懋入股後，雙方也從技術、製造授權，提升為全面性的創新、研發及技術、生產的共同合作，開發功能性紡織品，如體育、室外、生活等以及防護紡織品，如警察、軍事等。