精材第3季樂觀 外資近二個月連續買超

台積電（2330）轉投資的封測廠精材（3374）近期營運持續走高，市場法人及公司方面均對第3季營運樂觀，而外資法人8月及9月累計至目前為止，都是呈現買超，9月累計買超已逾3,000張，有利後市股價表現。

精材8月營收以7.4億元衝上歷史新高，主要由於晶圓級尺寸封裝（WLCSP）及晶圓測試需求增加，此外，精材也與母公司台積電合作，投入12吋晶圓後段測試代工服務，7月已逐步進入量產、已貢獻單月營收約1至2成，預期產能將逐月顯著拉升對營運帶來顯著貢獻。

由於下半年的產業步入旺季，再加上近期市場需求確實增加，並反應在單月營收上，因此，市場法人普遍看好該公司第3季營運表現。

在外資法人進出上，外資8月累計買超精材2,108張，而9月以來，累計至11日為止，外資法人已買超精材3,063張，近一個半月時間，外資已累計買超該股逾5,000張，有利精材後市股價表現。

今日盤中該股上漲3%至4%，盤中股價高點來到130.5元，短線有機會向上挑戰前波高點132.5元。先前精材股價歷史高點是在今年7月創下的145元位置。