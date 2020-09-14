聽新聞
test
0:00 / 0:00
精材第3季樂觀 外資近二個月連續買超
台積電（2330）轉投資的封測廠精材（3374）近期營運持續走高，市場法人及公司方面均對第3季營運樂觀，而外資法人8月及9月累計至目前為止，都是呈現買超，9月累計買超已逾3,000張，有利後市股價表現。
精材8月營收以7.4億元衝上歷史新高，主要由於晶圓級尺寸封裝（WLCSP）及晶圓測試需求增加，此外，精材也與母公司台積電合作，投入12吋晶圓後段測試代工服務，7月已逐步進入量產、已貢獻單月營收約1至2成，預期產能將逐月顯著拉升對營運帶來顯著貢獻。
由於下半年的產業步入旺季，再加上近期市場需求確實增加，並反應在單月營收上，因此，市場法人普遍看好該公司第3季營運表現。
在外資法人進出上，外資8月累計買超精材2,108張，而9月以來，累計至11日為止，外資法人已買超精材3,063張，近一個半月時間，外資已累計買超該股逾5,000張，有利精材後市股價表現。
今日盤中該股上漲3%至4%，盤中股價高點來到130.5元，短線有機會向上挑戰前波高點132.5元。先前精材股價歷史高點是在今年7月創下的145元位置。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言