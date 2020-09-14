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華碩商用NB與桌上型電腦 蟬聯台灣市佔第一名

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

根據市調機構IDC最新研究結果顯示，華碩（2357）商用筆記型電腦延續今年第1季市佔第一的氣勢，第2季再以近4成佳績蟬聯市佔第一，自2004年來已長踞台灣市場銷售榜首，2020年繼續朝累計第16年銷售霸主邁進。

華碩商用桌上型電腦也以36%取得2020第2季市佔冠軍，同期在中小企業、政府教育單位及大型企業三大領域中購買率亦橫掃他牌，奪得第一。自2005年第4季起，華碩商用桌上型電腦已累計41季單季全台市佔冠軍。

華碩指出，上市以來深獲好評的商用筆電ASUS ExpertBook B9／P2與商用桌上型電腦ASUS ExpertCenter系列，亦以卓越出眾的高階效能與堅固耐用的優勢，齊力助華碩拿下雙寶座，攻佔鰲頭。

歡慶銷售佳績，ASUS商用筆電客製網為更貼近客戶並給予最佳產品購買體驗，即日起至10月底發起「使用心得大募集」活動，只要於指定期間在網站購買產品並分享心得，通過審核即可獲得ASUS 90W多用途筆電充電器或價值2,990元的ROG 1TB外接硬碟，商務戰力更完備。

華碩今年來受惠新冠肺炎疫情，帶動NB銷售量大幅成長。華碩今年2020年8月集團營收為432億，月增16.4%、年增41.1%，8月品牌營收為403億元，年增44%。

華碩指出，8月份各主要產品線的營收均顯著成長。因應遠距工作、遠距學習、遠距娛樂的不同需求，華碩已針對各用戶族群，妥善設定及執行以用戶為核心的分眾聚焦策略。

在主板、顯卡、筆電等主要產品線出貨皆看增下，華碩預估第3季PC及板卡都將有兩位數年成長。全年來看，華碩PC訂單已排到年底，預計全年將保持雙位數成長，主板等零組件方面，今年也有雙位數年增空間。

華碩 筆電

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