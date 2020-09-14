宅經濟發燒 友達董座：做面板現在不只做生意 也做功德

友達（2409）向來竭盡心力履行企業社會責任（CSR），如今，也扮演領頭羊角色，連續兩年舉辦「CSR 共榮成長夥伴大會」，號召供應鏈一起來做CSR。今年，超過45家企業、百位供應商前進友達總部，友達董事長彭双浪也出席活動，期望由友達建立平台，除了日常營運跟面板供應外，透過更多分享，讓供應鏈有更多學習及分享的機會。

「做面板20年來，第一次感覺這麼榮耀！」彭双浪開場時，對著供應鏈夥伴如此說道，因為現在不只做生意，同時也在做功德，「每一片面板出去，就增加就業跟就學機會，這也是CSR，同時具有社會影響力。」他藉此激勵供應商夥伴，齊力推動面板供應鏈順鏈運作，「出更多貨也需要更多材料，欠貨也要多努力一下。」他打趣的說。

友達透過分享，盼與供應商不只在營運，做CSR上也能「共榮共好」。彭双浪強調，CSR不能只靠一家企業支持，而要靠團體的力量，友達推動CSR非常久的時間，獲得好的成果，身為下游廠商，希望與上游供應鏈共同推動這件事，共榮大會是建構很好的平台，我們認為要把這塊分享出去，倡議跟推動，最有效的方法就是從供應鏈開始。

新冠疫情導致全球供應鏈大亂，友達在衝擊中，除了自身快速應變，同時把經驗編寫成冊，最快時間發給上千家供應鏈。彭双浪相當有自信的說，「我相信是只有我們這樣做，我們做好，但供應商若做不好，仍會斷鏈，我們分享應變措施，供應鏈恢復得很快，降低斷鏈風險，最後利益會回到友達。」

「更多的分享」，是友達近幾年的方針，彭双浪說，這些內容不牽涉商業秘密，要求團隊盡量跟利害關係人分享，希望號召更多人一起來做。先前發出的手冊為第一版，接下來還會再送出第二版，除了內容做得更完善，另也會加上疫情後復原及風險管理，「供應商透過共榮大會的學習，走出大門會覺得更榮耀，因為在對社會有貢獻的產業。」

友達CSR夥伴大會今年以「循環經濟」為主題，邀請財團法人中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪，針對全球循環經濟產業趨勢、困境與機會進行專題演講。友達技術長廖唯倫也發表「綠色循環新契機」專題演講，分享友達三大循環經濟策略綠色供應鏈、綠色產品及綠色製造；永續長古秀華則以「永續友達，攜手共榮」為主題，分享友達在氣候行動的碳管理、永續人才培育、全球防疫風險治理及利害關係人經營等，完整說明友達CSR作為。