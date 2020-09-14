台灣國際半導體展虛實並行 550家廠商參展

國際半導體產業協會（SEMI）於今（14）日宣布，今年SEMICON Taiwan國際半導體展，將於9月23至25日登場。今年在實體展館規劃15大主題專區及創新館，預期將聚集550家廠商，展出超過2,000個攤位。SEMI也推出虛實整合展覽平台，提供虛擬觀展體驗。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，2020年疫情打亂全球展覽的腳步，無數活動被延期或轉到線上進行，雖然以更數位化的方式呈現活動內容，仍無法複製實體展覽的臨場感受。今年在遵守高標準的防疫規範下，國際半導體展維持實體展出既有規模，同時考量到世界各地的觀展需求，首次推出SEMICON Taiwan 2020 Hybrid平台，整合線上線下觀展功能，讓參觀者不受空間所限，掌握第一手半導體產業脈動。

SEMICON Taiwan邁入第25屆，在實體展覽部分，預計展出15大主題專區及創新館，還有19場國際論壇。此外，SEMI也將4大展覽亮點「高科技智慧製造特展」、「化合物半導體創新應用館」、「異質整合創新技術館」及「人才培育特展」搬入線上，讓參觀者可在虛擬平台上體驗不同的觀展樂趣。

SEMI首次推出的SEMICON Taiwan 2020 Hybrid，除了將展館空間概念複製至線上提供遠端觀展外，每個線上攤位都可瀏覽產品資訊，參觀者也能線上參與論壇，或與展商直接交流；此外，還可配合VR眼鏡，體驗360度虛擬展區。